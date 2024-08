Ihr könnt euch in Zelda TotK wieder das unendlich haltbare Master-Schwert schnappen, aber die Erklärung ist unfassbar kompliziert

Das Master-Schwert spielt in Zelda Tears of the Kingdom und Breath of the Wild eine wichtige Rolle.

In Zelda Tears of the Kingdom ist das Master-Schwert zunächst einmal kaputt. Aber ihr habt die Möglichkeit, euch die unendlich haltbare Version aus dem kurzen Intro des Spiels auch in das normale Gameplay zu holen. Das war sowieso schon recht schwierig, wurde dann aber mit einem Update komplett entfernt. Jetzt ist die Möglichkeit dank einiger Fans wieder zurück, aber noch viel komplizierter geworden. Wir wollen euch das natürlich aber trotzdem nicht vorenthalten.

Zelda TotK-Fans schaffen es, das unendlich haltbare Master-Schwert zurückzubringen, aber uns raucht davon der Kopf

Darum geht's: Die Version des Masterschwerts, die Link ganz am Anfang von Zelda Tears of the Kingdom schwingt, ist die beste. Das Bannschwert ist noch nicht kaputt und unendlich haltbar, es kann nicht kaputt gehen und muss sich auch nicht regenerieren. Aber normalerweise haben wir während des Spiels eben keinen Zugriff darauf.

Aber Fans haben einen Weg gefunden: Bis zu Update 1.1.2 ging das verhältnismäßig einfach. Wir sagen das jetzt aus der heutigen Perspektive, haben aber damals eigentlich auch schon geschrieben, dass der Prozess, sich das Schwert zu organisieren, extrem kompliziert war. Aber das sieht angesichts des neuen, noch komplizierteren Tricks natürlich ganz anders aus.

Jetzt ist es noch viel schwieriger: Die Methode, wie ihr euch noch immer das unkaputtbare und unendlich haltbare Schwert besorgen könnt, das nie aufladen muss, spottet jeder Beschreibung. Das Ganze beruht natürlich wieder auf haufenweise Glitches, duplizierten Items, dem Wegwerfen von Schildern und Waffen sowie einigen Warps und dem Speichern zu sehr spezifischen Zeiten.

Wir sparen uns dementsprechend dieses Mal das Aufdröseln der einzelnen Schritte, weil es einfach zu viel ist. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Wer sich aber wirklich unbedingt das ultimative Schwert in Zelda TotK schnappen will, findet hier eine minutiöse Anleitung, wie genau das jetzt immer noch bewerkstelligt werden kann. Das Video dauert über eine Stunde:

Einfach nur beeindruckend: Dass es der Zelda-Community tatsächlich gelungen ist, das Masterschwert auch in dieser neueren Update-Version an den Start zu bringen, grenzt an ein Wunder. Es hat auch immerhin über ein Jahr lang gedauert, bis mit vereinten Kräften eine neue Methode gefunden wurde. Wie das Ganze funktioniert, kann ich euch leider nicht erklären, weil mir der Kopf raucht, nachdem ich versucht habe, das Video zu verstehen. Ich glaube, es ist einfach Zauberei.

Was sagt ihr zu der Methode? Glaubt ihr, das kriegt ihr hin?