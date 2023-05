Dieser Zelda TotK-Trick macht euer Master-Schwert unendlich haltbar – und so geht's!

Das Master-Schwert ist eine der besten Waffen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Link hantiert in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mit jeder Menge unterschiedlicher Waffen, von denen die meisten eines gemeinsam haben: sie gehen nach einer gewissen Zeit kaputt. Zwar lässt sich dieser Effekt durch die Synthese-Fähigkeit etwas abschwächen, dennoch müsst ihr damit rechnen, dass eure Argumentationsverstärker in TotK früher oder später zu Bruch gehen.

Es gibt allerdings eine große Ausnahme: Denn das Master-Schwert, das Link im Laufe seines Abenteuers finden kann, ist tatsächlich unzerstörbar. Die Klinge zerbricht zwar nicht, muss sich nach einer gewissen Nutzung aber wieder aufladen. In diesem Zeitraum könnt ihr das Master-Schwert nicht für den Kampf nutzen.

Ihr wollt wissen, wie ihr das Master-Schwer bekommt? Hier verraten wir es euch:

Doch offenbar haben Fans jetzt mithilfe eines Glitches einen Weg gefunden, das Master-Schwert unendlich haltbar zu machen, also quasi die einzige Schwäche von einer der besten Waffen im Spiel zu eliminieren.

Achtung! Wir verraten euch im Anschluss, wie ihr das ebenfalls hinbekommen könnt, warnen euch aber vor: Der Prozess ist EXTREM kompliziert, erfordert gutes Timing und kann deshalb ZIEMLICH frustig sein. Wir können dementsprechend nicht für das Gelingen garantieren.

Die Perfektion des Master-Schwerts – Schritt für Schritt

Begebt euch zum Tutorialgebiet auf der verlorenen Himmelsinsel und dort zum In-iza-Schrein im Westen (am großen See).

Begebt euch in den Schrein

Speichert das Spiel manuell, nachdem das Spiel automatisch gespeichert hat

Geht zurück zum Titelbildschirm und startet ein neues Spiel

Spielt den Prolog bis zu der Stelle, an der ihr gegen die Fledermäuse kämpft

Stellt nach der kurzen Zwischensequenz sicher, dass ihr an der Stelle einen automatischen Save habt (Bild zeigt brüchige Mauer auf der linken Seite)

Ladet euren manuellen Speicherstand und geht im Schrein nun wie folgt vor:

Zerbrecht die Felsenwand und schnappt euch einen großen Felsen

Benutzt Synthese, um einen kleinen Felsen am großen Felsen zu befestigen

Bewegt die Felskombination an die Wand und stellt sicher, dass der kleine Felsen die Linien auf der Wand berührt

Rüstet eine Waffe aus (am besten einen Zweihänder) und klettert auf den Felsen

Springt gegen die Wand und pausiert das Spiel

Lasst die eben ausgerüstete Waffe fallen, rüstet eine andere Waffe aus, beendet dann die Pause und puasiert danach SOFORT wieder. Der Bildschirm sollte leicht flimmern

Lasst die ausgerüstete Waffe fallen und ladet den Auto-Save aus dem Intro

Folgt jetzt den Treppen, bis ihr auf dem Boden oder an der Wand einen Gegenstand mit "???" seht. Das ist die eben weggeworfene Waffe, die magisch durch Raum und Zeit gereist ist. Sammelt sie ein.

Im Inventar taucht diese Waffe jetzt neben dem Master-Schwert auf, welches die Bezeichnung "MsgNotFound" tragen sollte

Verlasst das Inventar und schaut die Treppe nach oben. Ihr solltet eine Stufen sehen, die deutlich höher ist als die anderen. Geht dorthin und platziert Link direkt dort drunter

Stellt sicher, dass ihr noch einen Auto-Save im In-iza-Schrein habt

Werft das "MsGNotFound-Master-Schwert" weg und rüstet die durch die Zeit gereiste Waffe aus

Beendet die Pause und pausiert sofort wieder wie im Schritt vorhin. Lasst die Waffe danach fallen und ladet den Auto-Save im In-iza-Schrein

Puh! Solltet ihr ALL diese oberen Schritte korrekt befolgt haben, werdet ihr nun im kleinen Wasserbereich des Schreins das Master-Schwert aka "MsgNotFound" finden. Dieses Schwert muss sich nicht wieder aufladen und hat eine Angriffstärke von 30.

Die Schritte im Video aufgeschlüsselt

Ihr seid noch da und eurer Kopf ist noch nicht explodiert? Gut, als Belohnung könnt ihr euch das Prozedere im Video von KnightPohtaytoe anschauen, der alle oberen Schritte noch einmal haarklein und optisch nachvollziehbar aufgeschlüsselt hat. Außerdem verrät er euch einen weiteren Glitch, mit dem ihr Dinge per Synthese an das Master-Schwert, das nicht müde wird, pappen könnt.

Sollte es geklappt haben, gratulieren wir euch zu eurem unzerstörbaren und nimmermüden Master-Schwert, dass die hunderte Stunden, die man in Tears of the Kingdom verbringen kann, locker überstehen dürfte.

Ihr braucht noch weitere Tipps und Tricks zum neuen Zelda? Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides, etwa zu den nützlichen Rezepten, Empfehlungen für Einsteiger*innen und den Hinweis, wie und wo ihr schon früh im Spiel einen der besten Schilde – den Hylia-Schild – finden könnt.

Hat der Glitch bei euch funktioniert? Wie kompliziert war es?