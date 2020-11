Zelda: Vater baut seinen Kindern absolut geniales BotW-Traumhaus

In Zelda: Breath of the Wild gibt es die Möglichkeit, für Link ein Haus ausbauen zu lassen. Ein Vater hat seinen Kindern genau dieses Haus zum Geburtstag in einer kleineren Variante für den Garten nachgebaut. Die Entstehung des Zelda BotW-Spielhauses hat er auf Video festgehalten und das Ergebnis dürfte die Herzen sämtlicher Fans höher schlagen lassen. Das Häuschen ist wirklich einfach unglaublich geworden und ihr könnt es theoretisch sogar selbst nachbauen.

Zelda: Breath of the Wild-Spielhaus stellt alle bisherigen Fan-Projekte in den Schatten

Links Haus als Spielhaus: Eigentlich wolle der Betreiber des YouTube-Kanals Once Upon A Workbench nur ein Spiel- und Gartenhäuschen für seine Kinder bauen. Aber dann ist die ganze Angelegenheit irgendwie ausgeartet, allerdings mit einem wirklich beeindruckenden Endergebnis. Gemeinsam wurde Links Haus aus Zelda: Breath of the Wild nachgebaut, und zwar sehr detailgetreu.

Klein, aber fein: Das Häuschen fällt natürlich deutlich kleiner aus, als es eigentlich im Spiel zu finden ist. Nichtsdestotrotz fehlt hier fast kein Detail. Das Spielhaus kann betreten werden und hat nicht nur die zweite Ebene im Inneren, sondern sogar solche kleinen Details wie Halterungen für Schilde, Bögen und Waffen. Selbst das Bild aus dem DLC mit den Recken hängt an der richtigen Stelle!

Einfach nur beeindruckend wirkt vor allem auch, wie detailgetreu das alles nachempfunden wurde. Sowohl im Inneren, als auch von außen sieht Links Haus wirklich umwerfend aus. Selbst an kleinste Details wie die Schornsteinhalterung, die Steine, Farbgebung, die Laterne und die Dachschindeln wurde gedacht.

Seht es euch an:

Link zum YouTube-Inhalt

Ihr wollt das auch? Kein Problem: Ihr könnt dieses Spielhaus auch bauen, wenn ihr wollt. Zumindest gibt es eine richtige Anleitung samt Bauplänen und allem Drum und Dran zu kaufen. Die kostet zwar 60 US-Dollar, könnte sich aber wirklich lohnen.

Falls ihr euch fragt, wie es kommt, dass wir uns in Spielen wie Breath of the Wild oft so zuhause fühlen, findet ihr die Antwort hier in diesem Gamepro-Artikel. Ansonsten könnte euch auch noch das kommende BotW-Prequel Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung interessieren:

Selbstverständlich stellt dieses coole Spielhaus nicht das erste beeindruckende Projekt dieser Art dar (aber vielleicht das aufwändigste und schönste). Unter anderem gibt es da zum Beispiel dieses fantastische Schlafzimmer im Hyrule-Style.

Findet ihr das Spielhaus auch so beeindruckend? Was würdet ihr am liebsten Derartiges nachbauen?