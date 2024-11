Zombie-Action für PS5 im Angebot: So stilvoll wie in diesem Spiel zerlegt ihr Untote nirgendwo!

Lust darauf, euch in einer zombieverseuchten Großstadt so richtig auszutoben? Dann seid ihr bei diesem PS5-Spiel genau richtig!

Theoretisch ist der Black Friday 2024 schon vorbei, praktisch laufen die Sales der meisten Händler aber noch. Deshalb könnt ihr euch auch heute noch beispielsweise bei Amazon und bei MediaMarkt eine Menge günstiger PS5-Spiele sichern. Im MediaMarkt-Sale bekommt ihr beispielsweise ein Actionspiel, das euch Zombies so stilvoll wie kein anderes niedermetzeln lässt, zum Top-Preis für PS5:

Zombie-Apokalypse für PS5: Blutige Action und ein bisschen Taktik

2:17 Dead Island 2 - Der actionreiche neue Trailer feiert den Release der Zombie-Prügelei

Es geht um das im letzten Jahr erschienene Action-Rollenspiel Dead Island 2, in dem ihr euch in der First-Person-Perspektive durch das postapokalyptische, zombieverseuchte Los Angeles schnetzelt. Dazu nehmt ihr zu Beginn vor allem Nahkampfwaffen vom Baseballschläger bis zur Feuerwehraxt zu Hilfe, die ihr auf vielfältige Weise aufrüsten und modifizieren könnt. Im weiteren Verlauf kommt noch eine stattliche Auswahl an Schusswaffen hinzu.

Im Kampf kommt das von den Entwicklern so getaufte F.L.E.S.H.-System zum Einsatz, das dafür sorgt, dass ihr die Untoten stilvoll in ihre Einzelteile zerlegen könnt. Das wird sehr blutig in Szene gesetzt, Dead Island 2 ist also ganz klar ein Spiel für Erwachsene. Die Gewalt ist allerdings kein reiner Selbstzweck: Taktisch ist es oft sinnvoll, Zombies durch das Abtrennen von Armen oder Beinen zu verlangsamen oder wehrlos zu machen, bevor man sie ganz erledigt.

Viele der Nahkampfwaffen kann man auf fast schon bizarre Weise aufrüsten, was sie sehr effektiv macht.

Noch mehr Tiefgang kommt durch die vielen verschiedenen Zombie-Typen, die unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern, und durch die Möglichkeit, die Umwelt zu eurem Vorteil auszunutzen, ins Spiel. Große Pfützen auf dem Boden bieten zum Beispiel die Chance auf einen umfassenden Elektro-Angriff. Ein typisches Rollenspiel-Fortschrittssystem mit freischaltbaren Fähigkeiten gibt es auch noch. Spielerisch hat Dead Island 2 also einiges zu bieten.

Schwächen gibt es aber natürlich auch. Falls ihr beispielsweise auf eine packende Story hofft, wird euch mit Ausnahme von ein paar recht kreativen Quests nicht allzu viel Spannendes geboten. Solange Gameplay und Action für euch im Vordergrund stehen, ist die Zombie-Metzelei den derzeitigen Schnäppchenpreis von 19,99€ in der PS5-Version aber definitiv wert:

