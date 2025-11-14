Läuft gerade Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen
Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen

5 Aufrufe

Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen

Myki Trieu
14.11.2025 | 07:30 Uhr

Bandai Namco enthüllt in einem neuen Trailer zu Dragon Ball: Sparking! Zero, dass der beliebte Bodukai Tenkaiichi-Nachfolger auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint. Ab sofort können Fans der Serie also auch auf den beiden Nintendo-Konsolen ins Getümmel des neuesten Dragon Ball-Kampspiels springen.

In Sparking! Zero könnt ihr die gesamte Geschichte von Dragon Ball Z und sogar teilsweise Super noch einmal erleben – in bestimmten Szenen sogar in der Ich-Perspektive. Außerdem bietet Sparking! Zero zusätzlich What If-Szenarien der Helden*innen an, die es so im Anime noch nie gegeben hat.

Dragon Ball: Sparking! Zero ist ab dem 14. November auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen Video starten   1:35

vor einer Stunde

Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen
Dragon Ball: Sparking! Zero - Im neuen Budokai-Spiel treffen Meister auf ihre Lehrlinge Video starten   2     2:35

30.04.2024

Dragon Ball: Sparking! Zero - Im neuen Budokai-Spiel treffen Meister auf ihre Lehrlinge
Dragon Ball: Sparking! Zero enthüllt alle Kämpfer und das Roster ist RIESIG! Video starten   2     11:01

19.09.2024

Dragon Ball: Sparking! Zero enthüllt alle Kämpfer und das Roster ist RIESIG!
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.352 Videos

Zum Kanal
Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon Ball: Sparking! Zero

Genre: Action

Release: 11.10.2024 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Digimon Story: Time Stranger: Erster DLC teast die Rückkehr einer der beliebtesten Formen von Omegamon an Video starten   0:37

vor einem Tag

Digimon Story: Time Stranger: Erster DLC teast die Rückkehr einer der beliebtesten Formen von Omegamon an
Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders Video starten   13:06

vor 2 Stunden

Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders
Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu Video starten   1     1:00

vor 3 Tagen

Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu
Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay Video starten   2:53

vor 23 Stunden

Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay
Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen Video starten   2:38

vor 16 Stunden

Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen
Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick Video starten   2:45

vor einem Tag

Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen Video starten   1:35

vor einer Stunde

Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen
Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders Video starten   13:06

vor 2 Stunden

Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders
Jujutsu Kaisen: Execution - Neuer Kinofilm gibt euch Vorgeschmack auf Staffel 3 und den Kampf zwischen Yuta und Yuji Video starten   1:05

vor 15 Stunden

Jujutsu Kaisen: Execution - Neuer Kinofilm gibt euch Vorgeschmack auf Staffel 3 und den Kampf zwischen Yuta und Yuji
Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen Video starten   2:38

vor 16 Stunden

Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen
Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim Video starten   4     10:34

vor 17 Stunden

Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim
Paralives: Was euch zum Early Access-Start erwartet - und was nicht Video starten   2:01

vor 18 Stunden

Paralives: Was euch zum Early Access-Start erwartet - und was nicht
Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay Video starten   2:53

vor 23 Stunden

Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay
Dragon Quest VII Reimagined enthüllt im neuen Trailer den spielbaren Helden Kiefer Video starten   1:36

vor einem Tag

Dragon Quest VII Reimagined enthüllt im neuen Trailer den spielbaren Helden Kiefer
Steam-Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille Video starten   1     2   6:16

vor einem Tag

Steam-Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille
Digimon Story: Time Stranger: Erster DLC teast die Rückkehr einer der beliebtesten Formen von Omegamon an Video starten   0:37

vor einem Tag

Digimon Story: Time Stranger: Erster DLC teast die Rückkehr einer der beliebtesten Formen von Omegamon an
Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick Video starten   2:45

vor einem Tag

Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick
Der erste Trailer zum The Super Mario Galaxy Film ist da! Video starten   2:25

vor einem Tag

Der erste Trailer zum The Super Mario Galaxy Film ist da!
mehr anzeigen