Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen
Bandai Namco enthüllt in einem neuen Trailer zu Dragon Ball: Sparking! Zero, dass der beliebte Bodukai Tenkaiichi-Nachfolger auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint. Ab sofort können Fans der Serie also auch auf den beiden Nintendo-Konsolen ins Getümmel des neuesten Dragon Ball-Kampspiels springen.
In Sparking! Zero könnt ihr die gesamte Geschichte von Dragon Ball Z und sogar teilsweise Super noch einmal erleben – in bestimmten Szenen sogar in der Ich-Perspektive. Außerdem bietet Sparking! Zero zusätzlich What If-Szenarien der Helden*innen an, die es so im Anime noch nie gegeben hat.
Dragon Ball: Sparking! Zero ist ab dem 14. November auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich.
