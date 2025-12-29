0 Aufrufe
Das sind die spannendsten Shooter 2026!
2026 könnte ein großes Jahr für Shooter-Fans werden!
Wir haben für euch die spannendsten Kandidaten abseits des jährlichen COD-Releases zusammengetragen.
00:00 Intro
00:30 Judas
01:36 Hell Let Loose: Vietnam
02:36 Hunger
03:37 '83
04:48 Beautiful Light
05:49 Gears of War: E-Day
06:47 Marathon
07:49 Max Payne 1+2 Remake
09:04 Defect
10:05 Toxic Commando
11:21 Industria 2
12:32 Exoborne
13:33 Neo Berlin 2087
14:35 Rules of Engagement: The Grey State
15:35 Mouse: PI For Hire
16:47 Den Of Wolves
17:46 Halo: Campaign Evolved
18:37 Sand: Raiders of Sophie
19:41 Ill
20:38 Kingmakers
21:40 No Law
22:51 4Loop
24:07 Outro
