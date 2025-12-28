Läuft gerade Die 20 besten Steam Games 2025 stecken voller Überraschungen!
Die 20 besten Steam Games 2025 stecken voller Überraschungen!

0 Aufrufe

Die 20 besten Steam Games 2025 stecken voller Überraschungen!

Paul Aeils
28.12.2025 | 12:00 Uhr

Die Top 20 bestbewerteten Steam-Spiele, die 2025 erschienen sind, sind bunt durchmischt! Von großen Game Awards Gewinnern bis zu kleinen Indie-Perlen ist hier alles dabei. Damit das Verfahren einigermaßen fair ist, nutzen wir die hier beschriebene Methode zum verrechnen der Anzahl der Reviews mit ihrem Durchschnitt. 

00:00 Intro
00:46 20 - WolfQuest: Anniversary Edition
01:28 19 - Threefold Recital
02:07 18 - White Knuckle
02:45 17 - Wobbly Life
03:14 16,5 - Shift at Midnight
03:47 16 - Look Outside
04:24 15 - Chill with you: Lofi Story
05:03 14 - Nubby's Number Factory
05:36 13 - Öoo
06:13 12 - Kabuto Park
06:51 11 - R.E.P.O.
07:32 10 - Clair Obscur: Expedition 33
08:16 9 - Shelldiver
08:43 8,5 - Mindwave
09:03 8 - Poco
09:37 7 - Escape From Duckov
10:19 6 - Split Fiction
11:03 5 - Bongo Cat
11:56 4 - ENA: Dream BBQ
12:51 3 - Dispatch
13:46 2 - Schedule 1
14:39 1 - Deltarune
15:26 Outro
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Die 20 besten Steam Games 2025 stecken voller Überraschungen! Video starten   15:46

vor 15 Minuten

Die 20 besten Steam Games 2025 stecken voller Überraschungen!
Specials

Specials
4.788 Videos

Zum Kanal
R.E.P.O.

R.E.P.O.

Genre: Action

Release: 2026 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Das sind die besten Open Worlds aus 2025! Video starten   1     10:54

vor einer Woche

Das sind die besten Open Worlds aus 2025!
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Klaus: Der zauberhafte Netflix-Weihnachtsfilm im Trailer Video starten   2:32

03.12.2023

Klaus: Der zauberhafte Netflix-Weihnachtsfilm im Trailer
Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   1   32:12

vor 18 Stunden

Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen! Video starten   2   20:40

vor 3 Tagen

Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen!
Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen Video starten   1   36:33

vor 3 Wochen

Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Die 20 besten Steam Games 2025 stecken voller Überraschungen! Video starten   15:46

vor 11 Minuten

Die 20 besten Steam Games 2025 stecken voller Überraschungen!
Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   1   32:12

vor 18 Stunden

Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen! Video starten   2   20:40

vor 3 Tagen

Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen!
Neue Klasse, neues Gebiet + jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon Video starten   2     10:04

vor 4 Tagen

Neue Klasse, neues Gebiet & jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon
Tomb Raider mit Open World - kann das gutgehen? | Unser FYNG-Talk zur Zukunft von Lara Croft Video starten   28:29

vor 6 Tagen

Tomb Raider mit Open World - kann das gutgehen? | Unser FYNG-Talk zur Zukunft von Lara Croft
One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten Video starten   0:30

vor einer Woche

One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten
In Sakamoto Days Season 2 geht die Action weiter und Sakamoto muss sich auf neue Feinde gefasst machen Video starten   0:32

vor einer Woche

In Sakamoto Days Season 2 geht die Action weiter und Sakamoto muss sich auf neue Feinde gefasst machen
Das sind die besten Open Worlds aus 2025! Video starten   1     10:54

vor einer Woche

Das sind die besten Open Worlds aus 2025!
Black Clover kommt nach 4 Jahren mit einer neuen Anime-Staffel zurück und zeigt, wie Asta seine Grenzen üebrschreitet Video starten   1:49

vor einer Woche

Black Clover kommt nach 4 Jahren mit einer neuen Anime-Staffel zurück und zeigt, wie Asta seine Grenzen üebrschreitet
Chainsaw Man teast neue Anime-Staffel und die nächste Arc der Serie an Video starten   0:59

vor einer Woche

Chainsaw Man teast neue Anime-Staffel und die nächste Arc der Serie an
Bleach teast den letzten Teil der finalen Staffel und das Ende der Anime-Serie Video starten   2:03

vor einer Woche

Bleach teast den letzten Teil der finalen Staffel und das Ende der Anime-Serie
Trailer zu Jojos Bizarre Adventure Part 7 zeigt die neuen Charaktere und das Pferderennen in voller Aktion Video starten   2:10

vor einer Woche

Trailer zu Jojo's Bizarre Adventure Part 7 zeigt die neuen Charaktere und das Pferderennen in voller Aktion
mehr anzeigen