Die 20 besten Steam Games 2025 stecken voller Überraschungen!
Die Top 20 bestbewerteten Steam-Spiele, die 2025 erschienen sind, sind bunt durchmischt! Von großen Game Awards Gewinnern bis zu kleinen Indie-Perlen ist hier alles dabei. Damit das Verfahren einigermaßen fair ist, nutzen wir die hier beschriebene Methode zum verrechnen der Anzahl der Reviews mit ihrem Durchschnitt.
00:00 Intro
00:46 20 - WolfQuest: Anniversary Edition
01:28 19 - Threefold Recital
02:07 18 - White Knuckle
02:45 17 - Wobbly Life
03:14 16,5 - Shift at Midnight
03:47 16 - Look Outside
04:24 15 - Chill with you: Lofi Story
05:03 14 - Nubby's Number Factory
05:36 13 - Öoo
06:13 12 - Kabuto Park
06:51 11 - R.E.P.O.
07:32 10 - Clair Obscur: Expedition 33
08:16 9 - Shelldiver
08:43 8,5 - Mindwave
09:03 8 - Poco
09:37 7 - Escape From Duckov
10:19 6 - Split Fiction
11:03 5 - Bongo Cat
11:56 4 - ENA: Dream BBQ
12:51 3 - Dispatch
13:46 2 - Schedule 1
14:39 1 - Deltarune
15:26 Outro
