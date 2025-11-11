Läuft gerade Animal Crossing-Alternative der Genshin Impact-Macher: Petit Planet zeigt, wie detailliert ihr eure Planeten und Häuser dekorieren könnt
Maximilian Franke
11.11.2025 | 11:39 Uhr

Mit der ersten Closed Beta zu Petit Planet gibt es auch einen neuen Trailer mit Gameplay-Material zur Cozy-Lifesim. Darin seht ihr vor allem Eindrücke aus dem Bau- und Dekorationsmodus des Spiels, der recht detailliert ausfällt. Neben Möbeln und Deko-Items könnt ihr auch die Landschaft eurer Planeten mit Terraforming anpassen.

So lassen sich etwa Berge erschaffen, Seen anlegen und Bäume platzieren, die ihren Vorbildern aus Animal Crossing nebenbei bemerkt erstaunlich ähnlich sehen.

Mehr Infos zu Petit Planet: Hier geht's zu unserer Übersicht

Petit Planet ist Teil des Hoyoverse und dementsprechend das Geschwisterkind von Genshin Impact und Honkai: Star Rail. Einige Fragen sind noch offen, etwa wie stark das Spiel auf Gacha-Elemente und Mikrotransaktionen setzen wird.

Einen Release-Termin gibt es derzeit noch nicht. Das Spiel ist für PC und iOS bestätigt, weitere Plattformen sollen aber folgen.

 
vor einer Stunde

