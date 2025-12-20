Gruselig oder Genial? Wir haben mit Ubisofts Spiele-KI gesprochen | FYNG Talk

Künstliche Intelligenz verändert gerade alles – aber macht sie Spiele wirklich besser? Wir sprechen heute über Ubisofts Experimente mit »Project Teammates« und dem KI-Game-Master »Jasper«.

Gamestar Tech Experte Jan konnte die Demo bereits spielen und teilt seine ungeschönten Eindrücke. Von NPCs, die Sarkasmus nicht verstehen, bis hin zu Momenten echter Immersion, die an die Hit-Serie »Westworld« erinnern. Vera von Tech like Vera, KI-Experte Tim und Tobi von der GamePro analysieren, was technisch möglich ist, wo die Grenzen liegen und warum ein KI-NPC manchmal einfach "Nein" sagt.

00:00 Intro

01:52 Faszination oder Skepsis?

05:57 KI früher

08:28 Ubisofts »Project Teammates«

12:55 Dialoge mit der KI

16:20 Können KI-NPCs dazulernen?

19:20 Bugs & bizarre Momente

22:00 Problem: Sarkasmus & Ironie

30:30 Jasper: KI-Game-Master

37:20 Die große Angst

42:40 Fazit

Das ist eine Aufzeichnung aus unserem Livestreaming-Programm FYNG 2026: https://www.gamestar.de/fyng

Dieses Video gibt es auch zum Hören im GameStar Podcast: https://www.gamestar.de/podcast

Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt!

Spotify: https://spoti.fi/3YFfLha

Apple Podcasts: https://apple.co/403mlPv

RSS-Feed: https://bit.ly/42bmSR