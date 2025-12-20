Läuft gerade Gruselig oder Genial? Wir haben mit Ubisofts Spiele-KI gesprochen | FYNG Talk
Gruselig oder Genial? Wir haben mit Ubisofts Spiele-KI gesprochen | FYNG Talk

Gruselig oder Genial? Wir haben mit Ubisofts Spiele-KI gesprochen | FYNG Talk

Vera Bauer, Jan Stahnke
20.12.2025 | 15:30 Uhr

Künstliche Intelligenz verändert gerade alles – aber macht sie Spiele wirklich besser? Wir sprechen heute über Ubisofts Experimente mit »Project Teammates« und dem KI-Game-Master »Jasper«.

Gamestar Tech Experte Jan konnte die Demo bereits spielen und teilt seine ungeschönten Eindrücke. Von NPCs, die Sarkasmus nicht verstehen, bis hin zu Momenten echter Immersion, die an die Hit-Serie »Westworld« erinnern. Vera von Tech like Vera, KI-Experte Tim und Tobi von der GamePro analysieren, was technisch möglich ist, wo die Grenzen liegen und warum ein KI-NPC manchmal einfach "Nein" sagt.

00:00 Intro
01:52 Faszination oder Skepsis?
05:57 KI früher
08:28 Ubisofts »Project Teammates«
12:55 Dialoge mit der KI
16:20 Können KI-NPCs dazulernen?
19:20 Bugs & bizarre Momente
22:00 Problem: Sarkasmus & Ironie
30:30 Jasper: KI-Game-Master
37:20 Die große Angst
42:40 Fazit

Das ist eine Aufzeichnung aus unserem Livestreaming-Programm FYNG 2026: https://www.gamestar.de/fyng
Dieses Video gibt es auch zum Hören im GameStar Podcast: https://www.gamestar.de/podcast

Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt!
Spotify: https://spoti.fi/3YFfLha
Apple Podcasts: https://apple.co/403mlPv
RSS-Feed: https://bit.ly/42bmSR
