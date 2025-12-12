Pragmata: Capcom verrät, wann das Sci-Fi-Abenteuer erscheint und enthüllt Switch-2-Version

Auf den Game Awards wurde ein neuer Trailer zum kommenden Sci-Fi-Abenteuer Pragmata veröffentlicht. Mit diesem wurden die Switch-2-Version und der Releasetermin angekündigt.

Pragmata erscheint demnach am 24. April 2026 für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und eben die Nintendo Switch 2. Überraschend wurde zudem direkt eine Steam-Demo zum Spiel veröffentlicht.

Tobi konnte den Titel schon ausprobieren und verrät euch in seiner Preview, wie ihm der ungewöhnliche Gameplay-Mix gefallen hat.