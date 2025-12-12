Läuft gerade Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück
Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück

0 Aufrufe

Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück

Jonas Herrmann
12.12.2025 | 02:59 Uhr

Auf den Game Awards wurde ein neuer Trailer zu Resident Evil: Requiem veröffentlicht, der verraten hat, was schon seit Wochen als offenes Geheimnis galt: Leon S. Kennedy kehrt als spielbarer Charakter zurück.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Resident Evil Requiem zeigt zum ersten Mal Szenen mit Grace und ihrer Mutter Video starten   4:46

19.08.2025

Resident Evil Requiem zeigt zum ersten Mal Szenen mit Grace und ihrer Mutter
Im neuen Switch 2-Trailer zu Resident Evil Requiem säuselt uns der nächste Bösewicht ins Ohr Video starten   1   2:31

12.09.2025

Im neuen Switch 2-Trailer zu Resident Evil Requiem säuselt uns der nächste Bösewicht ins Ohr
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.411 Videos

Zum Kanal
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung Video starten   2   2:08

vor 2 Tagen

Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung
Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden Video starten   1     2   11:58

vor einem Tag

Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden
Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen Video starten   15     16:32

vor einem Tag

Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen
Pragmata: Capcom verrät, wann das Sci-Fi-Abenteuer erscheint und enthüllt Switch-2-Version Video starten   1:42

vor einer Stunde

Pragmata: Capcom verrät, wann das Sci-Fi-Abenteuer erscheint und enthüllt Switch-2-Version
Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen Video starten   0:53

vor 11 Stunden

Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen
Star Wars: Fate of the Old Republic - Neues KOTOR auf den Game Awards angekündigt Video starten   1:30

vor 46 Minuten

Star Wars: Fate of the Old Republic - Neues KOTOR auf den Game Awards angekündigt
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Control Resonant: Remedy stellt Nachfolger vor, der schon 2026 erscheinen soll Video starten   3:09

vor 6 Minuten

Control Resonant: Remedy stellt Nachfolger vor, der schon 2026 erscheinen soll
Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück Video starten   3:24

vor 18 Minuten

Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück
Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel und der Trailer ist nichts für schwache Nerven Video starten   4:45

vor 40 Minuten

Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel und der Trailer ist nichts für schwache Nerven
Star Wars: Fate of the Old Republic - Neues KOTOR auf den Game Awards angekündigt Video starten   1:30

vor 53 Minuten

Star Wars: Fate of the Old Republic - Neues KOTOR auf den Game Awards angekündigt
Pragmata: Capcom verrät, wann das Sci-Fi-Abenteuer erscheint und enthüllt Switch-2-Version Video starten   1:42

vor einer Stunde

Pragmata: Capcom verrät, wann das Sci-Fi-Abenteuer erscheint und enthüllt Switch-2-Version
Potions, Please! Die Shop-Simulation zeigt uns weltexklusiv seinen ersten Trailer Video starten   1:58

vor 4 Stunden

Potions, Please! Die Shop-Simulation zeigt uns weltexklusiv seinen ersten Trailer
Wario World kommt mit Switch Online ab sofort auf die Nintendo Switch 2 Video starten   1:07

vor 10 Stunden

Wario World kommt mit Switch Online ab sofort auf die Nintendo Switch 2
Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen Video starten   0:53

vor 11 Stunden

Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen
Dieses Spiel kommt aus Ludwigsburg und lässt euch euren eigenen Second-Hand-Laden in den 90ern führen Video starten   1:00

vor 13 Stunden

Dieses Spiel kommt aus Ludwigsburg und lässt euch euren eigenen Second-Hand-Laden in den 90ern führen
Sakamoto Days bekommt einen Live-Action-Film spendiert und teast schon, wie actionreich die Kämpfe aussehen werden Video starten   0:30

vor 13 Stunden

Sakamoto Days bekommt einen Live-Action-Film spendiert und teast schon, wie actionreich die Kämpfe aussehen werden
Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter Video starten   2:02

vor 13 Stunden

Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter
Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme Video starten   1:19

vor 14 Stunden

Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme
mehr anzeigen