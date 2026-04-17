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Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten

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Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten

Natalie Schermann
17.04.2026 | 19:00 Uhr

In Casual... äh, Causal Loop erschafft ihr mehrere Versionen von euch, um knifflige Rätsel zu lösen. Nebenbei erzählt das Puzzle-Spiel vom deutschen Entwicklerteam Mirebound Interactive eine epische Sci-Fi-Story über Zeit und das Schicksal. 

Petra konnte es bereits anspielen: Causal Loop hat ein unnötig kompliziertes Science-Fiction-Setting - aber die Puzzles sind fast so gut wie in Portal!

Causal Loop erscheint schon am 23. April 2026 auf der PlayStation 5, Xbox Series X/S und auf dem PC auf Steam und GOG.
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Genre: Adventure

Release: 2026 (PC)

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