Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten

In Casual... äh, Causal Loop erschafft ihr mehrere Versionen von euch, um knifflige Rätsel zu lösen. Nebenbei erzählt das Puzzle-Spiel vom deutschen Entwicklerteam Mirebound Interactive eine epische Sci-Fi-Story über Zeit und das Schicksal.

Petra konnte es bereits anspielen: Causal Loop hat ein unnötig kompliziertes Science-Fiction-Setting - aber die Puzzles sind fast so gut wie in Portal!

Causal Loop erscheint schon am 23. April 2026 auf der PlayStation 5, Xbox Series X/S und auf dem PC auf Steam und GOG.