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Avatar Aang: The Last Airbender - Der neue Animationsfilm kommt viel früher als gedacht, aber nicht mehr ins Kino

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Avatar Aang: The Last Airbender - Der neue Animationsfilm kommt viel früher als gedacht, aber nicht mehr ins Kino

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Stephanie Schlottag
09.07.2026 | 10:09 Uhr

Der erste richtige Trailer zum neuen Avatar-Animationsfilm ist ein zweischneidiges Schwert für die Fans. Einerseits sieht das Gezeigte großartig aus: Die Gaang besteht nun aus jungen Erwachsenen, die sich auch in einer Welt nach dem Hundertjährigen Krieg für dauerhaften Frieden abmühen müssen. Aang selbst leidet darunter, dass er der letzte seines Volkes der Luftbändiger ist - bis er jemandem begegnet, der die Kultur mit ihm neu aufbauen will.

Die bildgewaltigen Animationen flutschen nur so, das Bändigen wirkt wuchtig. So gut sah Avatar bisher noch nie aus!

Nun die schlechte Nachricht: Der Film erscheint nicht, wie ursprünglich geplant, im Kino. Stattdessen wandert er exklusiv ins Abo von Paramount+. Immerhin früher als gedacht, statt für Oktober ist der Releae nun für den 25. Juli 2026 geplant. Das sorgt in den Kommentaren für mächtig Unmut unter Fans, die auf einen Release für die große Leinwand gehofft hatten.
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