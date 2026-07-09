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Eins der vielversprechendsten Soulslikes 2026 hat einen Release-Termin und es ist schon bald so weit

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Eins der vielversprechendsten Soulslikes 2026 hat einen Release-Termin und es ist schon bald so weit

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Samara Summer
09.07.2026 | 15:02 Uhr

Mortal Shell 2 meldet sich mit einem neuen Trailer zurück und der zeigt zu den Goth-Metal-Klängen der britischen Band Paradise Lost jede Menge düster-atmosphärische Story-Szenen. Ein paar fiese Bossmonster und Kämpfe samt stylischer Exekutionen sind ebenfalls zu sehen. Das Wichtigste ist aber vor allem: Es gibt ein Release-Datum. Am 20. August ist es so weit. Und nachdem die Open Beta bereits richtig gut ankam, sollten sich Souls-Fans den Termin vormerken.
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Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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