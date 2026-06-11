Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Das Gothic Remake ist am 5. Juni 2026 nach langer Wartezeit endlich für PC, Xbox Series und PlayStation 5 erschienen. Zum Release selbst konnte ich noch kein abschließendes Urteil fällen, da ich noch auf den Day One Patch gewartet habe.

Den habe ich nun ebenfalls noch einmal ausgiebig getestet und kann nun endlich abschließend sagen: Das Gothic Remake ist wirklich ein wunderbares Rollenspiel und eine tolle Neuauflage eines Kultklassikers geworden.

Doch auch mit dem ersten großen Update ist auch klar: Fertig ist das Remake immer noch nicht. Was das RPG gut hinbekommt, wo es noch Nachholbedarf hat und für wen dieses Spiel eigentlich ist, das zeige ich euch in diesem Video.

00:00 - Intro

01:12 - Kapitel 1: Story, Quests und Bugs

09:29 - Kapitel 2: Die Gefechte

14:11 - Kapitel 3: Open World und neue Skills

17:20 - Kapitel 4: Wirtschaft, Diebstahl und NPC-Verhalten

22:41 - Kapitel 5: Die Technik

24:05 - Kapitel 6: Gohtic Remake Fazit