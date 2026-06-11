Läuft gerade Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!
Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

0 Aufrufe

Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Profilbild von Jonas Gössling

Jonas Gössling
11.06.2026 | 16:25 Uhr

Das Gothic Remake ist am 5. Juni 2026 nach langer Wartezeit endlich für PC, Xbox Series und PlayStation 5 erschienen. Zum Release selbst konnte ich noch kein abschließendes Urteil fällen, da ich noch auf den Day One Patch gewartet habe.

Den habe ich nun ebenfalls noch einmal ausgiebig getestet und kann nun endlich abschließend sagen: Das Gothic Remake ist wirklich ein wunderbares Rollenspiel und eine tolle Neuauflage eines Kultklassikers geworden.

Doch auch mit dem ersten großen Update ist auch klar: Fertig ist das Remake immer noch nicht. Was das RPG gut hinbekommt, wo es noch Nachholbedarf hat und für wen dieses Spiel eigentlich ist, das zeige ich euch in diesem Video.

00:00 - Intro
01:12 - Kapitel 1: Story, Quests und Bugs
09:29 - Kapitel 2: Die Gefechte
14:11 - Kapitel 3: Open World und neue Skills
17:20 - Kapitel 4: Wirtschaft, Diebstahl und NPC-Verhalten
22:41 - Kapitel 5: Die Technik
24:05 - Kapitel 6: Gohtic Remake Fazit
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
7 Minuten im Gothic 1 Remake im Vergleich mit dem Original: Na klar ist der Unterschied 25 Jahre später riesig, aber wir meinen wirklich riesig riesig! Video starten   7:34

vor 5 Tagen

7 Minuten im Gothic 1 Remake im Vergleich mit dem Original: Na klar ist der Unterschied 25 Jahre später riesig, aber wir meinen wirklich riesig riesig!
Das Gothic Remake machts uns im Test nicht leicht! Video starten   22:12

vor 5 Tagen

Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!
Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen Video starten   1   32:11

vor einer Woche

Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen
Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll! Video starten   25:22

vor 36 Minuten

Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!
Video-Tests

Video-Tests
1.018 Videos

Zum Kanal
Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe Video starten   8:21

vor 2 Stunden

Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe
Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2 Video starten   1:38

vor einem Tag

Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2
Star Fox Remake - Nintendo bringt meine Kindheit auf der Switch 2 zurück! Video starten   9:28

vor 6 Stunden

Star Fox Remake - Nintendo bringt meine Kindheit auf der Switch 2 zurück!
Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video: Der Shooter-Klassiker dreht nochmal richtig auf Video starten   9:13

vor 5 Stunden

Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video: Der Shooter-Klassiker dreht nochmal richtig auf
End of Abyss - Das schicke Horrorspiel erscheint im Oktober! Video starten   1   0:55

vor 5 Tagen

End of Abyss - Das schicke Horrorspiel erscheint im Oktober!
Ace Combat 8 - Vorschau-Video: Das Action-Spektakel ist die schönste Lüge des Jahres! Video starten   2     1   21:32

vor 6 Tagen

Ace Combat 8 - Vorschau-Video: Das Action-Spektakel ist die schönste Lüge des Jahres!
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll! Video starten   25:22

vor 40 Minuten

Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!
Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe Video starten   8:21

vor 2 Stunden

Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe
Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video: Der Shooter-Klassiker dreht nochmal richtig auf Video starten   9:13

vor 5 Stunden

Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video: Der Shooter-Klassiker dreht nochmal richtig auf
Star Fox Remake - Nintendo bringt meine Kindheit auf der Switch 2 zurück! Video starten   9:28

vor 6 Stunden

Star Fox Remake - Nintendo bringt meine Kindheit auf der Switch 2 zurück!
Neuer Gameplay-Trailer zu Fire Emblem Fortune’s Weave zeigt neue Szenen aus dem RPG und verrät das Release-Datum Video starten   2:46

vor einem Tag

Neuer Gameplay-Trailer zu Fire Emblem Fortune’s Weave zeigt neue Szenen aus dem RPG und verrät das Release-Datum
Xenoblade Chronicles 1 bis 3 bekommen eine eigene Switch 2-Edition und so sehen sie aus Video starten   1   1:30

vor einem Tag

Xenoblade Chronicles 1 bis 3 bekommen eine eigene Switch 2-Edition und so sehen sie aus
Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen Trailer Video starten   1:28

vor einem Tag

Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen Trailer
Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2 Video starten   1:38

vor einem Tag

Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2
The Duskbloods: From Software kündigt ersten Netzwerktest für das düstere Multiplayer-RPG an Video starten   0:55

vor 2 Tagen

The Duskbloods: From Software kündigt ersten Netzwerktest für das düstere Multiplayer-RPG an
Xenoblade Genesis: Neues RPG für Nintendo Switch 2 enthüllt Video starten   2:26

vor 2 Tagen

Xenoblade Genesis: Neues RPG für Nintendo Switch 2 enthüllt
Dragons Dogma 2 bekommt eine eigene Dark Arisen-Version für Switch 2 Video starten   2   1:10

vor 2 Tagen

Dragon's Dogma 2 bekommt eine eigene Dark Arisen-Version für Switch 2
Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass Video starten   1:40

vor 2 Tagen

Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass
mehr anzeigen