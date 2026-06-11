0 Aufrufe
Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!
Das Gothic Remake ist am 5. Juni 2026 nach langer Wartezeit endlich für PC, Xbox Series und PlayStation 5 erschienen. Zum Release selbst konnte ich noch kein abschließendes Urteil fällen, da ich noch auf den Day One Patch gewartet habe.
Den habe ich nun ebenfalls noch einmal ausgiebig getestet und kann nun endlich abschließend sagen: Das Gothic Remake ist wirklich ein wunderbares Rollenspiel und eine tolle Neuauflage eines Kultklassikers geworden.
Doch auch mit dem ersten großen Update ist auch klar: Fertig ist das Remake immer noch nicht. Was das RPG gut hinbekommt, wo es noch Nachholbedarf hat und für wen dieses Spiel eigentlich ist, das zeige ich euch in diesem Video.
00:00 - Intro
01:12 - Kapitel 1: Story, Quests und Bugs
09:29 - Kapitel 2: Die Gefechte
14:11 - Kapitel 3: Open World und neue Skills
17:20 - Kapitel 4: Wirtschaft, Diebstahl und NPC-Verhalten
22:41 - Kapitel 5: Die Technik
24:05 - Kapitel 6: Gohtic Remake Fazit
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.