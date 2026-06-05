Läuft gerade 7 Minuten im Gothic 1 Remake im Vergleich mit dem Original: Na klar ist der Unterschied 25 Jahre später riesig, aber wir meinen wirklich riesig riesig!
7 Minuten im Gothic 1 Remake im Vergleich mit dem Original: Na klar ist der Unterschied 25 Jahre später riesig, aber wir meinen wirklich riesig riesig!

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7 Minuten im Gothic 1 Remake im Vergleich mit dem Original: Na klar ist der Unterschied 25 Jahre später riesig, aber wir meinen wirklich riesig riesig!

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Nils Raettig
05.06.2026 | 19:00 Uhr

Kommt mit auf einen kleinen Spaziergang durch die Welt von Gothic 1: Links seht ihr das Original von 2001, rechts die Neuauflage in Form des frisch erschienenen Remakes. 

Die Welten sind sehr ähnlich aufgebaut, im Detail gibt es aber immer wieder Abweichungen bei der genauen Gestaltung und den Distanzen zwischen zwei Orten – vom generell riesigen Grafikunterschied mal ganz abgesehen.

Daher mussten wir in den Szenen hier und da teils etwas springen, damit wir uns stets möglichst an der gleichen Stelle im Original und im Remake befinden.

Da uns für das Remake außerdem keine Cheats zur Verfügung standen, bewegen wir uns manchmal etwas panisch durch die Welt auf der Flucht vor der ein oder anderen (sehr schnell tödlichen) Gefahr.
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Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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