0 Aufrufe
7 Minuten im Gothic 1 Remake im Vergleich mit dem Original: Na klar ist der Unterschied 25 Jahre später riesig, aber wir meinen wirklich riesig riesig!
Kommt mit auf einen kleinen Spaziergang durch die Welt von Gothic 1: Links seht ihr das Original von 2001, rechts die Neuauflage in Form des frisch erschienenen Remakes.
Die Welten sind sehr ähnlich aufgebaut, im Detail gibt es aber immer wieder Abweichungen bei der genauen Gestaltung und den Distanzen zwischen zwei Orten – vom generell riesigen Grafikunterschied mal ganz abgesehen.
Daher mussten wir in den Szenen hier und da teils etwas springen, damit wir uns stets möglichst an der gleichen Stelle im Original und im Remake befinden.
Da uns für das Remake außerdem keine Cheats zur Verfügung standen, bewegen wir uns manchmal etwas panisch durch die Welt auf der Flucht vor der ein oder anderen (sehr schnell tödlichen) Gefahr.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.