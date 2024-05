Dieses neue Spiel ist wie Portal in 2D - und mit einer riesigen Zusatz-Schippe Action

Ingression ist ein neuer 2D-Plattformer, bei dem ihr Portale nutzen müsst, um euch einen Weg durch die futuristischen Levels zu bahnen.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle der Diebin Rina, die im Jahr 2152 im korrupten Galaktischen Imperium lebt. Ähnlich wie in den Portal-Spielen ist die gesamte Levelarchitektur auf die Nutzung der Portale ausgerichtet. Ihr müsst also mehr als einmal um die Ecke denken und auch Fallgeschwindigkeit und Schwung miteinberechnen, um Hindernisse zu überwinden.

Ingression ist am 3. Mai 2024 für den PC erschienen.