Fantasy Life i Metacritic: Das sagen Tests und Wertungen zum neuen Lifesim-RPG für Switch, PS5 und Co.

Das sagt die Presse zum neuen Fantasy Life i.

Mit Fantasy Life i gibt es jetzt die gigantische Fortsetzung des 3DS-Klassikers Fantasy Life für PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC. Dank einer großen Open World, vielen Berufen und jeder Menge Gameplay-Abwechslung fällt das Cozy-RPG sehr umfangreich aus und das wird auch von den bisherigen Wertungen gewürdigt.

Test-Wertungen zu Fantasy Life i

Magazin Wertung Famitsu 36 / 40 game8 80 / 100 (PS5) cgmag online 9 / 10 (PC)

Da es im Moment nur wenige Reviews gibt, zeigen weder Metacritic noch Open Critic eine durchschnittliche Wertung an. Auf den übliche Metascore müsst ihr demnach noch etwas warten, bis genug Stimmen in den beiden Portalen eingegangen sind.

Warum nur so wenige Reviews?

Zum Release von Fantasy Life i gibt es nur sehr wenige Presse-Stimmen. Das hat vermutlich damit zu tun, dass Publisher und Entwickler Level5 die Review-Keys erst zur Veröffentlichung des Spiels, am 21. Mai, herausgegeben hat. Das war zumindest in unserem Fall so, weswegen auch wir aktuell keinen Test auf der Seite haben.

Ohne Vorabzugang und mit einer geschätzten Spielzeit von 30 bis 100 Stunden kann es noch ein bisschen dauern, bis mehr Magazine genug Zeit in das umfangreiche Spiel gesteckt haben, um eine ausführliche Review schreiben zu können.

Falls ihr vor dem Kauf gerne noch mehr Wertungen sehen möchtet, könnte es sich daher lohnen, ein paar Tage zu warten, bis vermutlich mehr Outlets ihre Tests nachgereicht haben.

5:11 Fantasy Life i: Die Zeitdiebin verschoben: Neuer Releasetermin für Switch & Co. im Trailer bestätigt

Was wird gelobt und kritisiert?

Die bisherigen Reviews und das Feedback der Fans fallen bisher sehr positiv aus. Allein auf Steam spielen bereits über 34.000 Leute gleichzeitig und zeigen sich mit 92 Prozent positiven User-Reviews ziemlich begeistert.

Gelobt werden vor allem der Umfang und der gute Feinschliff des Spiels. Häufig berichten Fans davon, dass sie auch nach etlichen Stunden immer wieder neue Mechaniken und Features entdecken, die zum Weiterspielen motivieren.

Ihr lernt und levelt 14 verschiedene Berufe mit eigenen Skilltrees. Außerdem ist die Welt in drei Teile geteilt, die eigene Gameplay-Schwerpunkte setzen und unterschiedliche Fortschritt-Systeme mitbringen.

Während ihr auf dem Kontinent Gigantien eine große Open World mit Dungeons und Monstern erkundet, baut ihr anderswo wie in Animal Crossing eure eigene Insel oder folgt mit RPG-Quests der Hauptgeschichte. Es gibt also einiges zu tun.

Kritisiert wird hauptsächlich der Multiplayer-Modus. Im Gegensatz zum sehr umfangreichen Singleplayer müsst ihr im Koop mit bis zu vier Leuten nämlich auf viele Features verzichten. Gemeinsam die Hauptquests spielen, geht beispielsweise nicht.

Entwickler Level-5 hat mit kleineren Patches hier zwar schon nachgebessert, aber falls ihr vor allem Wert auf einen großen Mehrspieler-Part legt, könntet ihr aktuell enttäuscht werden. Ob ein größeres Multiplayer-Update geplant ist, ist unklar.

Davon abgesehen scheinen sich bisher aber alle einig zu sein: Fantasy Life i ist eine gelungene Fortsetzung, bietet Hunderte Stunden Spielzeit und könnte sich vor allem für Fans von Spielen wie Zelda: Breath of the Wild, Stardew Valley und Animal Crossing so richtig lohnen.

Was denkt ihr: Spielt ihr Fantasy Life i oder wartet ihr lieber noch ab, bis mehr Wertungen veröffentlicht wurden?