Fantasy Life i: Reviews auf Steam sprechen deutliche Sprache und feiern das neue, riesige Cozy-RPG

Das neue Fantasy Life i kommt bei den Fans richtig gut an.

Mit Fantasy Life i kehrt jetzt die beliebte Lifesim-Reihe vom Nintendo 3DS auf PlayStation, Xbox, Switch und PC zurück. Die ersten User-Reviews und Tests fallen bereits sehr positiv aus und lassen vermuten, dass Genre-Fans ein echtes Highlight erwartet.

Fantasy Life ist zurück!

Wer die Deluxe Edition vorbestellt hat, bekam mehrere Tage Vorab-Zugang. Dementsprechend gibt es bereits jede Menge Stimmen und Meinungen von Fans, die bereits viele Stunden im Fantasy-Land Reveria verbracht haben.

Auf Steam gibt es bereits über 1.900 User-Reviews und diese scheinen sich weitestgehend alle einige zu sein: Fantasy Life i ist richtig gut geworden. Ganze 92 Prozent haben eine positive Wertung abgegeben.

Was wird gelobt?

Besonders oft wird die Fülle an Features gefeiert. Fantasy Life i bietet mit 14 verschiedenen Berufen und drei Zeitebenen mit eigenen Gameplay-Schwerpunkten und Fortschritt-Systemen sehr viel Abwechslung.

Egal ob ihr wie in einem Action-RPG die Open World erkunden und in Dungeons gegen Monster kämpfen möchtet oder eher im friedlichen Animal Crossing-Stil eure Insel verschönert, angelt und Storyquests erledigt, alle Spielstile sind umfangreich und gut ausgearbeitet, vermitteln die User-Reviews.

Die Fülle an Content wird von vielen Fans als “süchtig machend” beschrieben. In einer beliebten User-Review heißt es:

“Das hört sich vielleicht nach einem großen Durcheinander an, und genau das dachte ich anfangs auch, aber der Feinschliff in diesen Bereichen ist großartig, die Ausführung insgesamt ist sehr solide, darum habe ich mich nie verwirrt, überwältigt oder verloren gefühlt zwischen den Modi. Sie gehen sehr gut ineinander über.”

In einer anderen Review heißt es witzig: “Die perfekte Flucht von deinem täglichen Job zu diesem Spiel, wo du 14 Jobs anstelle von einem hast”. Für Genre-Fans trifft das den Nagel vermutlich genau auf den Kopf!

Was wird kritisiert?

Ganz ohne negative Stimmen kommt Fantasy Life i allerdings auch nicht aus und das liegt vor allem an einem großen Feature: dem Multiplayer.

Während die schier unendliche Fülle im Singleplayer nämlich eure Spielzeit in die Höhe schnellen lässt, könnt ihr viele Systeme daraus im Multiplayer nicht nutzen. Stattdessen könnt ihr zwar gegenseitig eure Insel besuchen oder im Couch-Koop zu zweit herumlaufen, wirklich viel machen könnt ihr in der Gruppe allerdings nicht.

Dementsprechend ist der Wunsch nach einem größeren Mehrspieler-Update nicht überraschend: “Hoffentlich geht das Team noch einmal einen Schritt zurück und macht ein Update, dass es dem Multiplayer erlaubt genauso abenteuerlich zu sein, wie es der Singleplayer ist”, heißt es in einer Steam-Review.

Die meisten negativen Stimmen beziehen sich auf genau diesen Aspekt und machen dennoch gleichzeitig klar, dass auch den kritischen Fans der Singleplayer eigentlich gut gefällt: “Ich wünschte, ich könnte neutrale Reviews abgeben. Das Spiel macht im Singleplayer Spaß, aber der Koop ist einfach nur kurz und furchtbar”.

Dabei wird auch kritisiert, dass der genannte Multiplayer-Modus erst nach ungefähr zwei Spielstunden freigeschaltet wird. Leute, die sich besonders auf gemeinsame Runden gefreut haben, können das Spiel dementsprechend bei Steam nicht mehr zurückgeben. Achtet also unbedingt darauf, falls auch ihr viel Wert auf Muliplayer-Sessions legt.

Fassen wir also nochmal kurz zusammen: Die Fantasy Life-Community scheint sich recht einig zu sein. Während das Spiel im Singleplayer mit seiner Fülle an Inhalten, verschiedenen Spielstilen und gut durchdachten Fortschritt-Systemen voll punkten kann, müssen Multiplayer-Fans gegebenenfalls ein Auge zudrücken. Insgesamt kommt Fantasy Life i zum Release aber sehr gut bei seinen Fans auf Steam an.

Was denkt ihr: Schaut ihr bei Fantasy Life i mal rein oder seid ihr vom abgespeckten Multiplayer abgeschreckt?