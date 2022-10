God of War Ragnarök - Ersteindruck von Michi aus der Vollversion

Wir spielen schon die Vollversion von God of War Ragnarök auf der PlayStation 5 für den Test und Michael Obermaier liefert in diesem Video ein erstes Fazit aus dem Mega-Blockbuster von SCE Santa Monica Studio. Eigene Spielszenen dürfen wir leider noch nicht zeigen, deshalb stammt das Material im Video aus den bislang veröffentlichten Trailern und Entwickler-Videos. Das komplette Test-Video zu God of War Ragnarök mit eigenem Material kann ab dem 3. November online gehen, das Spiel kommt am 9.11. für PS4 und PS5 raus.

