GTA 6 zeigt in zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Nach der angekündigten Releaseverschiebung von GTA 6 gibt es nun immerhin einen neuen Trailer, mit dem ihr eure gegebenenfalls aufkommenden Tränen etwas trocknen könnt.

Im Trailer sehen wir mehr von der dunklen Seite des sonnigsten Plätzchens Amerika: Vice City. Denn unter der hübschen Oberfläche findet ihr mehr Korruption, Gewalt und kriminelle Energien, als ihr zählen könnt. Kurzum: Es ist der perfekte Ort für den neuen GTA-Teil.

Im Trailer erfahren wir nun auch endlich etwas mehr zu Jason und Lucia, den beiden Protagonisten aus GTA 6. Im Trailer sehen wir, wie Jason Lucina aus dem Gefängnis holt. Es wird noch nicht ganz klar, ob die Einblendungen der Überfällt vor Lucias Freilassung liegen oder davor. So oder so scheint die Geschichte rund um das paar so actionreich wie ein Mission Impossible-Film zu werden.