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Haex: Im neuen neuen Sci-Fi-Survival-Shooter formt eine mysteriöse Alien-Technologie die Open World um euch herum
Im neu angekündigten Sci-Fi-Survival-Shooter Haex kämpft ihr auf einem feindseligen Planeten ums Überleben und müsst euch stets auf eine dynamisch wandelbare Spielwelt einstellen. Eine mysteriöse Alien-Technologie formt die Open World in Echtzeit um, was völlig unerwartet neue Deckungsmöglichkeiten oder tödliche Fallen direkt vor euren Augen erschafft. Ein genaues Release-Datum für den Survival-Titel steht zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.
Das Spiel könnt ihr auf Steam bereits auf eure Wunschliste packen.
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