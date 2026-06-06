Läuft gerade Haex: Im neuen neuen Sci-Fi-Survival-Shooter formt eine mysteriöse Alien-Technologie die Open World um euch herum
Haex: Im neuen neuen Sci-Fi-Survival-Shooter formt eine mysteriöse Alien-Technologie die Open World um euch herum

0 Aufrufe

Haex: Im neuen neuen Sci-Fi-Survival-Shooter formt eine mysteriöse Alien-Technologie die Open World um euch herum

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
06.06.2026 | 01:21 Uhr

Im neu angekündigten Sci-Fi-Survival-Shooter Haex kämpft ihr auf einem feindseligen Planeten ums Überleben und müsst euch stets auf eine dynamisch wandelbare Spielwelt einstellen. Eine mysteriöse Alien-Technologie formt die Open World in Echtzeit um, was völlig unerwartet neue Deckungsmöglichkeiten oder tödliche Fallen direkt vor euren Augen erschafft. Ein genaues Release-Datum für den Survival-Titel steht zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.

Das Spiel könnt ihr auf Steam bereits auf eure Wunschliste packen.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Clutch: Trailer enthüllt das erste Open World-Rennspiel von Maverick Games Video starten   1   5:18

vor 2 Tagen

Clutch: Trailer enthüllt das erste Open World-Rennspiel von Maverick Games
God of War Laufey: Trailer stellt den neuen Hauptcharakter Faye vor Video starten   5:43

vor einem Tag

God of War Laufey: Trailer stellt den neuen Hauptcharakter Faye vor
23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey Video starten   23:45

vor 3 Tagen

23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey
FIFA-Spiel zur WM erscheint bei Netflix und kann per Handy gespielt werden Video starten   0:33

vor 15 Stunden

FIFA-Spiel zur WM erscheint bei Netflix und kann per Handy gespielt werden
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.687 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Guild Wars 3 angekündigt, doch bis zur Beta dauerts noch ein paar Monate Video starten   1:44

vor 3 Stunden

Guild Wars 3 angekündigt, doch bis zur Beta dauerts noch ein paar Monate
God of War im historischen China: Das neue Action-RPG zeigt sich im neuen Trailer und sieht richtig gut aus Video starten   3:11

vor 3 Stunden

God of War im historischen China: Das neue Action-RPG zeigt sich im neuen Trailer und sieht richtig gut aus
Neues düsteres Ninja Turtles Spiel angekündigt - und es kommt von Platinum Games! Video starten   0:53

vor 3 Stunden

Neues düsteres Ninja Turtles Spiel angekündigt - und es kommt von Platinum Games!
Mafia The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC Video starten   0:57

vor 2 Stunden

Mafia The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC
Resident Evil: Veronica - Der Horror-Klassiker kehrt 2027 tatsächlich zurück Video starten   3:56

vor 3 Stunden

Resident Evil: Veronica - Der Horror-Klassiker kehrt 2027 tatsächlich zurück
Clutch: Trailer enthüllt das erste Open World-Rennspiel von Maverick Games Video starten   1   5:18

vor 2 Tagen

Clutch: Trailer enthüllt das erste Open World-Rennspiel von Maverick Games
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Neuer Horror-Thriller der Martha is Dead-Macher stellt Story und Gameplay vor Video starten   3:08

vor 33 Minuten

Neuer Horror-Thriller der Martha is Dead-Macher stellt Story und Gameplay vor
Monster Hunter Wilds enthüllt ein riesiges Add-on, das 2027 neue Gebiete in luftiger Höhe öffnet Video starten   1:42

vor einer Stunde

Monster Hunter Wilds enthüllt ein riesiges Add-on, das 2027 neue Gebiete in luftiger Höhe öffnet
Hot Wheels Infinite Rush angekündigt: Neuer Arcade Racer lädt euch im September zum Insel-Hopping ein Video starten   1:35

vor einer Stunde

Hot Wheels Infinite Rush angekündigt: Neuer Arcade Racer lädt euch im September zum Insel-Hopping ein
Gundam-Überraschung: Rogue Orbit lässt euch schon nächstes Jahr in die riesigen Mechs steigen Video starten   2:01

vor einer Stunde

Gundam-Überraschung: "Rogue Orbit" lässt euch schon nächstes Jahr in die riesigen Mechs steigen
Fortnite erweitert mit Chapter 7 Season 3 die bereits bekannten Sprites um neue Gameplay-Mechaniken Video starten   1:20

vor einer Stunde

Fortnite erweitert mit Chapter 7 Season 3 die bereits bekannten Sprites um neue Gameplay-Mechaniken
Final Fantasy 7 Revelation: Teil 3 der Remake-Trilogie wurde angekündigt Video starten   2:22

vor einer Stunde

Final Fantasy 7 Revelation: Teil 3 der Remake-Trilogie wurde angekündigt
Haex: Im neuen neuen Sci-Fi-Survival-Shooter formt eine mysteriöse Alien-Technologie die Open World um euch herum Video starten   1:47

vor einer Stunde

Haex: Im neuen neuen Sci-Fi-Survival-Shooter formt eine mysteriöse Alien-Technologie die Open World um euch herum
Ein Traum für Cyberpunk-Fans: Stellar Blade Bloodrain haut uns mit richtig schicker Grafik um Video starten   3:30

vor einer Stunde

Ein Traum für Cyberpunk-Fans: Stellar Blade Bloodrain haut uns mit richtig schicker Grafik um
The Blood of Dawnwalker: Das Vampir-RPG von Witcher-Entwicklern zeigt im Trailer unerwartete Szenen aus einer Großstadt in der Gegenwart Video starten   1:08

vor 2 Stunden

The Blood of Dawnwalker: Das Vampir-RPG von Witcher-Entwicklern zeigt im Trailer unerwartete Szenen aus einer Großstadt in der Gegenwart
1666 Amsterdam: Trailer zeigt das verlorene Assassins Creed, das ihr jetzt kostenlos auf Steam anspielen könnt Video starten   1:43

vor 2 Stunden

1666 Amsterdam: Trailer zeigt das "verlorene" Assassin's Creed, das ihr jetzt kostenlos auf Steam anspielen könnt
Mafia The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC Video starten   0:57

vor 2 Stunden

Mafia The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC
Star Wars Galactic Racer bringt das geniale Geschwindigkeitsgefühl der Podrennen zurück Video starten   1:39

vor 2 Stunden

Star Wars Galactic Racer bringt das geniale Geschwindigkeitsgefühl der Podrennen zurück
mehr anzeigen