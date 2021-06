Halo Infinite könnte der beste Multiplayer-Shooter des Jahres werden

von Tobias Veltin,

30.06.2021 18:01 Uhr

Halo Infinite ist einer der am heißesten erwarteten Shooter des Jahres und Ende 2021 erscheint das Spiel endlich. Neben der Kampagne rund um Supersoldat Master Chief wird es auch wieder einen Multiplayer-Modus geben. Und der soll sogar komplett kostenlos sein.

In diesem Video stellt euch Tobias Veltin vor, was euch beim Multiplayer von Halo Infinite so erwartet. Neben neuen Mechaniken wie dem Greifhaken, interessanten Fähigkeiten und mehr sind es besonders die Details, die die Fans begeistern.

Hier erfahrt ihr, wie ihr euch für die Beta von Halo Infinite anmelden könnt!