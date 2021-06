Halo Infinite-Beta startet im Sommer und so habt ihr eine Chance, teilzunehmen

Der Ankündigungs-Trailer und eine kurze Videodokumentation ließen auf der E3 2021 bereits erahnen, worauf wir uns beim Halo Infinite-Multiplayer freuen können. Free2Play, größerer Fokus auf die Sandbox sowie eine umfangreiche Anpassung des eigenen Charakters sind nur einige der Schlagwörter, laut eigener Aussage will 343 Industries das klassische Halo-Gefühl nehmen und durch einige Elemente wie die neuen Equipment-Tools modernisieren.

Bis zum Launch ist es allerdings noch etwas hin und wie schon in den letzten Halo-Spielen wird es deshalb vor dem Release mindestens eine Beta- bzw. Tech-Test-Phase geben, in denen die Teilnehmer*innen den Multiplayer ausprobieren und anschließend Feedback geben können.

Und wann genau diese ersten Tests stattfinden werden, hat 343 Industries bereits verraten. Denn wie der Entwickler in einem Blogpost mitteilte, wird es bereits im Laufe des Sommers eine Beta-Phase geben, in der die ersten Eindrücke der Community gesammelt werden sollen.

Allerdings: Chancen auf eine Teilnahme an diesen Tests haben ausschließlich Halo-Insider. Wer also eine Chance haben will, bei der Beta dabei zu sein, muss sich erst im entsprechenden Programm anmelden.

Die Anmeldung ist simpel

Glücklicherweise ist die Anmeldung aber ziemlich einfach. Geht einfach auf die Halo-Insider-Unterseite auf halowaypoint und klickt dort auf "Signup". Danach müsst ihr eure bei Microsoft registrierte Email-Adresse angeben und anschließend ein paar Fragen bezüglich euer Erfahrung mit der Halo-Serie beantworten. Nach ein paar Klicks seid ihr im Insider-Programm angemeldet und müsst dann nur noch eins: abwarten.

Und ein bisschen Glück haben. Denn im Halo Insider-Programm dabei zu sein bedeutet nicht automatisch auch eine Teilnahme an der Beta. Denn gerade für die ersten Tests dürfte 343 Industries nur einen Teil der Insider einladen. Was aber nicht heißt, dass es zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Probephase geben wird, in der dann alle Insider teilnehmen dürfen.

Halo Infinite erscheint Ende 2021 für die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Neben dem Free2Play-Multiplayer wird es auch eine Kampagne geben, in der Serienlegende Master Chief wieder im Mittelpunkt stehen wird. Dieses Mal bekommt er es mit der radikalen Allianz-Splittergruppe Banished zu tun.