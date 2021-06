Halo Infinite-Release Ende 2021 ist fix: Es geht nur 'um wenige Wochen'

Wer auf Halo Infinite wartet und ein schlechtes Gefühl hatte, weil immer noch kein genaues Release-Datum existiert, kann jetzt wohl aufatmen. Xbox-Chef Phil Spencer gibt sich sehr zuversichtlich, dass der diesjährige Launch zur Feiertagssaison klappt. Ihm zufolge geht es lediglich um einige wenige Wochen, aber der grobe Zeitraum stehe fest. Aktuell werde noch ein anderer Termin abgewartet, dann soll eine Ankündigung erfolgen.

Wann kommt Halo Infinite? Das steht noch nicht endgültig fest, aber offenbar existiert intern ein grober Zeitrahmen. Der soll sich lediglich über einige wenige Wochen erstrecken, innerhalb derer Halo Infinite dann erscheinen soll.

Das sagt zumindest Xbox-Chef Phil Spencer im Gespräch mit Dropping Frames, als er danach gefragt wurde. Es gebe bereits eine ziemlich genaue Vorstellung, wann Halo Infinite veröffentlicht wird und das Team sei sehr engagiert, dass das klappt.

Es gebe da noch ein paar andere Dinge und vor allem wohl das Timing eines Spiels oder mehrerer anderer Spiele, die das genaue Datum beeinflussen könnten. Das klingt danach, als solle vermieden werden, Halo Infinite zu zeitnah an anderen großen Spielen zu veröffentlichen.

So sieht Halo Infinite übrigens aus:

Warum kein Datum? Nach der E3 gab es eine ganze Reihe an amüsierten bis bestürzten Takes dazu, dass Halo Infinite keinen genauen Launch-Termin 2021 hat, aber für Starfield das exakte Datum im Jahr 2022 angekündigt wurde. Das dürfte einerseits mit der Hommage an das Skyrim-Releasedatum zusammenhängen, hat aber auch noch einen anderen, ganz simplen Grund.

Phil Spencer erklärt, dass Halo Infinite nicht noch einmal verschoben werden sollte. Was wohl durchaus möglich gewesen wäre, je nachdem, was da diesen Sommer noch für wann genau angekündigt wird. Statt das Datum nochmal zu schieben, wurde es lieber noch nicht exakt festgelegt.

"Statt dieses Datum auszuwählen und es dann um eine Woche verschieben zu müssen – was sich an diesem Punkt wie Scheitern anfühlen würde (was wir wirklich nicht wollen) – lasst uns warten, bis wir richtig sicher sind, was das Datum ist."