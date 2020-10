Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - Trailer zeigt Yiga-Clan und mysteriösen Bösewicht

13.10.2020 18:18 Uhr

Nintendo hat wieder einmal einen neuen, kurzen trailer zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung veröffentlicht.

In diesem ist jetzt der Yiga-Clan zu sehen, den Fans von Breath of the Wild kennen sollten. Diese mussten besiegt werden, um den Donnerhelm zu bekommen. Dieser ist notwendig, um zum Gerudo-Titanen Vah Naboris zu gelangen. Der Trailer zeigt aber noch einen neuen Bösewicht, den es so in Breath of the Wild nicht gab. Fan-Theorien sagen, dass es sich um einen der drei Bösewichte Ganondorf, Vaati oder Yuga handeln könnte.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint am 20. November exklusiv für Switch.