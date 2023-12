In Alan Wake 2 könnt ihr das Mystery-Abenteuer jetzt dank New Game+ nochmal erleben

Das Action-Adventure Alan Wake 2 ist im Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen und konnte die hohen Erwartungen voll erfüllen. In unserem Test zum Spiel erfahrt ihr, was den Mystery-Thriller rund um den namensgebenden Autor so gut macht.

Entwickler Remedy hat jetzt das 'The Final Draft'-Update veröffentlicht, durch das einige neue Inhalte ins Spiel kommen. Neben einem weiteren Ende und mehr versteckten Hintergrundinformationen, dürfte besonders der New Game+-Modus zusammen mit dem Nightmare-Schwierigkeitsgrad gut ankommen.

So könnt ihr Alan Wake 2 nach dem Abschluss der Story nämlich direkt nochmal von vorne beginnen und euer Glück auf einem besonders hohen Schwierigkeitsgrad versuchen. Die Freischaltungen aus dem ersten Durchlauf bleiben euch dabei erhalten.