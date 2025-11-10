In diesem Aufbauspiel erschafft ihr die Hölle und treibt armen Seelen ihre Sünden aus - mit Papierkram und ewigem Schlangestehen

Das Aufbauspiel Sintopia beginnt im friedlichen Mittelalter, wie wir es kennen. Hier leben Menschen vor sich hin und merken gar nicht, wie sie im Laufe ihres Lebens von Sünden zerfressen werden - ein Unding! Doch Gott sei Dank gibt es ja noch euch und so baut ihr in der Hölle einen Ort, an dem die Bevölkerung für ihr Fehlverhalten angemessen bestraft wird.

Im Grunde funktioniert Sintopia ähnlich wie ein Freizeitpark-Simulator, nur dass ihr keine Achterbahnen baut, sondern Ämter, an denen die armen Seelen Ewigkeiten warten müssen, um dranzukommen. Außerdem warten viele andere Attraktionen auf eure Besucher. Geld bekommt ihr, wenn es den Leuten in eurer Hölle richtig schlecht geht.

Präsentiert wird das ganze in humorvoller Comic-Grafik und überhaupt werden euch viele makabere Gags begegnen, wenn ihr euch tief unter der Erde so richtig austobt und an eurer Sündenaustreibungseffizienz arbeitet. Sintopia hat noch keinen Releasetermin, soll aber 2026 bei Steam erscheinen.