Jujutsu Kaisen: Execution - Neuer Kinofilm gibt euch Vorgeschmack auf Staffel 3 und den Kampf zwischen Yuta und Yuji

Myki Trieu
13.11.2025 | 17:30 Uhr

Noch vor dem deutschen Release des neuen Jujustu Kaisen-Kinofilms "Execution" veröffentlicht Animationsstudio Mappa einen brandneuen Trailer zum Film.

Der neue Trailer gibt Fans einen Vorgeschmack darauf, was sie in der dritten Staffel der Serie erwarten können und liefert sogar einen kleinen Einblick in den Kampf zwischen Yuji Itadori und Yuta Okkutsu. Jujutsu Kaisen: Execution wird die Konsequenzen des Shibuya-Vorfalls der zweiten Staffel und die ersten beiden Episoden der dritten Season zeigen – somit können Fans mit der Kinopremiere bereits einige Monate vor dem Start der dritten Staffel in den Culling Game-Arc starten.

Jujutsu Kaisen: Execution erscheint am 25. November 2025 in ausgewählten deutschen Kinos mit japanischer Originalsprachausgabe und deutschen Untiteln. Ob auch eine deutsche Synchro zum Kinostart verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Jujutsu Kaisen Season 3 erscheint am 8. Januar 2026 im Simulcast auf Crunchyroll.
