Konkurrenz für Hades 2? Realm of Ink startet nächste Woche in den Early Access und sieht super aus

Wenn ihr schon ganz ungeduldig auf den Early-Access-Start von Hades 2 wartet, könnte Realm of Ink vielleicht perfekt zur Überbrückung sein.

Der Titel erinnert optisch stark an den Roguelike-Hit von Supermassive Games und bietet eine spannende Prämisse. Die Heldin Red entdeckt nämlich zufällig, dass sie nur ein fiktiver Charakter im Reich der Tinte ist. Fortan versucht sie, ihr vorgeschriebenes Schicksal zu ändern und aus dem Buch auszubrechen.

Realm of Ink startet am 17. Mai am PC in den Early Access, der Full Release auch für PS4 und PS5 soll ebenfalls noch 2024 erfolgen.