Neues düsteres Ninja Turtles Spiel angekündigt - und es kommt von Platinum Games!

Auf dem Summer Game Fest hat Paramount das neue AAA-Action-Adventure Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin angekündigt.

Darin schlüpft ihr in die Rolle der letzten überlebenden Schildkröte und begebt euch in einer dystopischen Zukunft auf einen gnadenlosen Rachefeldzug gegen den Foot Clan. Entwickelt wird das düstere Actionspiel von den Genre-Experten bei Platinum Games, die für PC und Konsolen rasante und wuchtige Kämpfe versprechen.