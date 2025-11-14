Läuft gerade Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile
Tobias Veltin
14.11.2025 | 11:50 Uhr

Red Dead Redemption hat in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag gefeiert. Nachdem Rockstar den Titel in den vergangenen zwei Jahren bereits auf die PS4, die Switch und den PC portiert hatte, sind bald auch die Current-Gen-Konsolen und Mobile-Geräte dran.

Denn am 2. Dezember 2025 erscheint RDR auch für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 und iOs- und Android-Geräte.
