Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein

Cassie Mammone
07.11.2025 | 11:00 Uhr

Der letzte große Kampf gegen Vecna und das Upside Down steht in Stranger Things Staffel 5 an.

Unsere Held*innen finden sich in einem zerstörten Hawkins zusammen. Es gilt, Vecna ein für alle Mal zu besiegen. Er befindet sich gerade an der Spitze seiner Macht. Zum Glück hat Elf ihre Fähigkeiten zurückerlangt und kann sich ihm mit ganzer Kraft entgegenstellen.

Nancy, Mike und Co. helfen aber natürlich mit. Es wird spannend - wie schlagen sich unsere Lieblinge, was hat es mit dem Upside Down auf sich und wer übersteht die Staffel unbeschadet? 

Stranger Things Staffel 5 erscheint in drei Teilen, bei uns jeweils um 02:00 Uhr nachts:

Ausgabe 1: 27. November 2025

Ausgabe 2: 26. Dezember 2025

Das Finale: 1. Januar 2026
