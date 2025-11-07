Läuft gerade The Ballad of Bellum: Schaut hier den Trailer zum Zelda-Like in schicker Tilt-Shift-Optik an
The Ballad of Bellum: Schaut hier den Trailer zum Zelda-Like in schicker Tilt-Shift-Optik an

Maximilian Franke
07.11.2025 | 15:00 Uhr

The Ballad of Bellum ist ein Soloprojekt aus Norwegen, das sich deutlich an Zelda-Klassikern wie Link's Awakening oder A Link to the Past orientiert. Ihr erkundet eine Welt aus vier Gebieten mit Dungeons, Wäldern und Monstern. Dabei erledigt ihr Quests, findet neue Ausrüstung und löst Rätsel auf euren Abenteuern.

The Ballad of Bellum ist für PC in Entwicklung und hat noch keinen Releasetermin. Es gibt aber schon eine kostenlose Demo auf Steam.
vor 21 Minuten

