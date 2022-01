Tiny Tina's Wonderlands-Trailer enthüllt die letzten beiden Klassen

von Jonathan Harsch,

31.01.2022 16:00 Uhr

Der neue Trailer zu Tiny Tina's Wonderlands stellt uns die letzten beiden Klassen und zwei neue Orte vor. Wir sehen Graveborn, einen Dunkelmagier, und den Spore Warden an Küsten, in Höhlen und sogar unter Wasser gegen allerlei Feinde kämpfen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem News-Artikel.

Das Borderlands Spin-Off vereint die bekannte Shooter-Action mit Rollenspielelementen wie Klassen und Stats. Tiny Tina's Wonderlands erscheint am 25. März 2022 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.