Über 200.000 Spielende auf Steam: Escape from Duckov ist der Enten-Shooter, mit dem keiner gerechnet hat

Diese schräge Parodie auf Escape from Tarkov mit einer Prise Hotline Miami zieht auf Steam gerade im Ei-Tempo an Dauerbrennern wie Apex Legends, Rust und Stardew Valley vorbei – und macht teilweise sogar Battlefield 6 Konkurrenz! Über 200 Tausend Enten spielen schon täglich gleichzeitig auf Steam.

Damit hat Escape From Duckov sogar die Zahlen vom Arc Raiders-Playtest überholt – Und der war kostenlos! Klar, so richtig erscheint ARC Raiders erst am 30. Oktober, aber wie beliebt das Spiel vermutlich einmal sein wird, zeigten die Playtests bereits deutlich. Bisher wurde Raiders nachgesagt, dass es wohl der Türöffner für das Genre werden könnte. Doch jetzt scheint es so, dass diese Auszeichnung an eine kleine gelbe Ente gehen könnte.