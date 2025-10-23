436 Aufrufe
Assassin's Creed Shadows hat im Herbst viel vor: Roadmap zeigt mehr Kletterfreiheit, neue Quests und Switch-2-Release
Noch bis Dezember sind gleich mehrere große Updates für Assassin's Creed Shadows geplant. Das Action-Spiel im feudalen Japan bekommt ein noch dynamischeres Parkoursystem, damit Spieler wieder wie früher mehr eigene Freiheiten dabei haben, über die Dächer der vielen japanischen Dörfer zu kraxeln. Außerdem sind neue Quests geplant. Eine davon bringt neue Gameplay-Features für Naoe und Yasuke, eine andere ist noch unbekannt, soll aber auf einer großen Kooperation fußen.
Obendrein wurde Assassin's Creed Shadows für die Switch 2 angekündigt! Das Spiel erscheint auf der Nintendo-Konsole am 2. Dezember und wird alle bisherigen Updates beinhalten sowie Cross-Progression. Nur der Awaji-DLC kommt später für die Switch 2.
