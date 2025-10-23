495 Aufrufe
Battlefield 6: Explosiver Trailer stimmt auf Season 1 ein, die Ende Oktober startet
Battlefield 6 ist erst wenige Wochen alt, da startet bereits die erste Content-Season für den Shooter von den Battlefield Studios. Die Season ist in mehrere Phasen unterteilt, von denen die erste am 28. Oktober launcht.
Unter dem Titel "Unautorisierte Operationen" kommen unter anderem eine neue Map (Blackwell-Ölfelder), drei neue Waffen sowie ein neues Fahrzeug ins Spiel, die nächsten Phasen von Season 1 starten dann am 18. November und 9. Dezember. Sämtliche neuen Inhalte sind kostenlos.
Battlefield 6 ist für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich und konnte sowohl Fans als auch Kritiker*innen mit der Besinnung auf alte Serienstärken überzeugen.
