Pokémon TCG Pocket enthüllt neue 'Mega-Aufstieg'-Erweiterung und markiert so den Start der B-Reihe

Für Pokémon TCG Pocket erscheint mit "Mega-Aufstieg" bald eine neue Erweiterung. Die bringt ab dem 30. Oktober 2025 unter anderem Mega-Pokémon ins Spiel, die drei Booster-Packungen zieren jeweils Mega-Garados-ex, Mega-Lohgock-ex und Mega-Altaria-ex. Daneben waren im Trailer auch noch ein paar weitere Mega-Entwicklungen zu sehen, konkret sind damit Pinsir, Absol und Ampharos bestätigt.

Daneben bringt das Update aber auch noch ein paar weitere Neuerungen, die bereits angekündigt wurden. So gibt es ein paar Verbesserungen am Tausch, mit dem Update könnt ihr nämlich endlich Shinys und außerdem mit befreundeten Personen täglich eine Karte der Seltenheitsstufe 1-4 Diamanten kostenlos tauschen. Auch an der Wunderwahl gibt es Anpassungen. Sie soll euch nämlich bald mehr Karten anzeigen, die euch tatsächlich noch fehlen.