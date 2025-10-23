Läuft gerade Pokémon TCG Pocket enthüllt neue 'Mega-Aufstieg'-Erweiterung und markiert so den Start der B-Reihe
Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Mega-Aufstieg-Erweiterung und markiert so den Start der B-Reihe

2223 Aufrufe

Pokémon TCG Pocket enthüllt neue 'Mega-Aufstieg'-Erweiterung und markiert so den Start der B-Reihe

23.10.2025 | 17:06 Uhr

Für Pokémon TCG Pocket erscheint mit "Mega-Aufstieg" bald eine neue Erweiterung. Die bringt ab dem 30. Oktober 2025 unter anderem Mega-Pokémon ins Spiel, die drei Booster-Packungen zieren jeweils Mega-Garados-ex, Mega-Lohgock-ex und Mega-Altaria-ex. Daneben waren im Trailer auch noch ein paar weitere Mega-Entwicklungen zu sehen, konkret sind damit Pinsir, Absol und Ampharos bestätigt.

Daneben bringt das Update aber auch noch ein paar weitere Neuerungen, die bereits angekündigt wurden. So gibt es ein paar Verbesserungen am Tausch, mit dem Update könnt ihr nämlich endlich Shinys und außerdem mit befreundeten Personen täglich eine Karte der Seltenheitsstufe 1-4 Diamanten kostenlos tauschen. Auch an der Wunderwahl gibt es Anpassungen. Sie soll euch nämlich bald mehr Karten anzeigen, die euch tatsächlich noch fehlen.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Mega-Aufstieg-Erweiterung und markiert so den Start der B-Reihe Video starten   1:01

vor einer Woche

Pokémon TCG Pocket enthüllt neue 'Mega-Aufstieg'-Erweiterung und markiert so den Start der B-Reihe
Pokémon TCG Pocket enthüllt erste Mega-Evolutionen für das digitale Sammelkartenspiel Video starten   1:19

18.08.2025

Pokémon TCG Pocket enthüllt erste Mega-Evolutionen für das digitale Sammelkartenspiel
Pokémon TCG Pocket stellt Jubiläums-Update mit besserer Tauschfunktion vor Video starten   2:17

vor 3 Wochen

Pokémon TCG Pocket stellt Jubiläums-Update mit besserer Tauschfunktion vor
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.334 Videos

Zum Kanal
Pokémon TCG Pocket

Pokémon TCG Pocket

Genre: Strategie

Release: 30.10.2024 (iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor Video starten   13:01

vor 5 Tagen

Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025 Video starten   1   1:13

vor einem Tag

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen Video starten   0:42

vor 4 Tagen

Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen
18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht! Video starten   6     23:40

vor 5 Tagen

18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor Video starten   1     2   1:56

15.09.2025

Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025 Video starten   1   1:13

vor einem Tag

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Links Awakening-Vibes Video starten   1:05

vor 2 Tagen

Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Link's Awakening-Vibes
Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map Video starten   1:38

vor 4 Tagen

Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map
Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen Video starten   0:42

vor 4 Tagen

Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor Video starten   13:01

vor 5 Tagen

Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht! Video starten   6     23:40

vor 5 Tagen

18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!
Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu! Video starten   1   12:42

vor 6 Tagen

Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!
Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus Video starten   1   2:37

vor einer Woche

Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus
Neue Diablo-Alternative mit richtig schicker Grafik für PS5 und PC angekündigt Video starten   2     1   1:57

vor einer Woche

Neue Diablo-Alternative mit richtig schicker Grafik für PS5 und PC angekündigt
Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video mit allen Infos zum Remake in Unreal Engine 5 Video starten   5     4   13:53

vor einer Woche

Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video mit allen Infos zum Remake in Unreal Engine 5
Stell dir vor: GTA, aber in komplett abgefahren… - Das steckt hinter Ananta Video starten   3     12:38

vor einer Woche

Stell dir vor: GTA, aber in komplett abgefahren… - Das steckt hinter Ananta
mehr anzeigen