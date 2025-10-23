Assassin's Creed Shadows: Bald kämpfen und schleichen wir auch auf der Nintendo Switch 2 durch Japan

Ubisoft hat mit der Herbst-Roadmap die Nintendo Switch 2-Portierung von Assassin's Creed Shadows angekündigt. Release ist der 2. Dezember 2025.

Das Open World-Spiel wird im eShop und als Game Key Card erhältlich sein. Wer Ubisoft Connect nutzt, kann seine Fortschritte zwischen Plattformen übertragen. Außerdem unterstützt die Switch-Version in einigen Bereichen den Touchscreen der Konsole.