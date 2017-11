Assassin's Creed: Origins - Update soll ungeplantes Easter Egg zum offiziellen Feature machen

Assassin's Creed: Origins bietet euch viele Möglichkeiten, um Bayeks äußere Erscheinung anzupassen. Neben etlichen Outfits könnt ihr beispielsweise die Kaputze auf- und absetzen. Außerdem könnt ihr, nachdem ihr Aya das erste Mal getroffen habt, auf den Konsolen die Frisur und den Bart des Protagonisten wechseln.

Letzteres war aber anscheinend von Ubisoft gar nicht angedacht. Das "Feature" speichert zudem nicht. Nach jedem Tod oder Neustart seht ihr Bayek wieder in der Standard-Ausführung, also rasiert und mit kurzen Haaren.

Well, there you go! After meeting Aya, in the Gear page, LT+Y and RT+Y will toggle hair and beard! ????? https://t.co/StNI5wnWGp