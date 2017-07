Die Remaster-Collection Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, die das PlayStation-Maskottchen Crash im modernen Look auf die PS4 schickt, befindet sich auch in der zweiten Woche nach dem Launch auf Platz eins der deutschen PS4-Verkaufscharts. Das gab das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment vor Kurzem bekannt.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist seit dem 30. Juni 2017 für die PS4 erhältlich und überzeugte Kollege Micro im GamePro-Test trotz nerviger Trial & Error-Passagen als gelungener Nostalgietrip. Das Hüpfspiel macht insbesondere wegen seines extrem hohen Schwierigkeitsgrads von sich reden und bescherte Dom sogar die größten Frustmomente der letzten Jahre.

Platz zwei der PS4-Charts sichert sich hingegen das PlayLink-Spiel That's You, das ihr euch im Rahmen des aktuellen PS Plus-Lineups als kostenlosen Bonus-Titel herunterladen dürft. Dank That's You verschluckten wir uns in der GamePro-Redaktion eines Abends bereits kräftig an unseren eigenen Lachern - ein wahnsinnig witziges Partyspiel, das dann am besten ist, wenn sich die Mitspieler bereits eine Weile kennen. Alles zu That's You erfahrt ihm im Test von Tobi.