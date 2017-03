Die große Open World-Themenwoche von GamePro.de - Alle Artikel & Infos in der Übersicht

Herzlich Willkommen zur großen "Open World"-Themenwoche von GamePro!

Das Jahr 2017 ist gerade mal knapp vier Monate alt und hat uns trotzdem bereits einige riesige Spielwelten um die Ohren geschlagen: Horizon: Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of The Wild und das frisch gestrichene No Man's Sky haben bereits ihren gigantischen Teppich vor uns ausgerollt, während auch schon ein Mass Effect: Andromeda vor der Türe steht und ungeduldig mit den SciFi-Hufen scharrt.

Offene Spielwelten sind faszinierende Spielplätze, in denen wir alle wohl bereits das ein oder andere spektakuläre Abenteuer erlebt haben. Genau aus diesem Grund wollen wir diese faszinierenden Orte nun eine Woche lang ausführlich würdigen und euch bis Sonntag, den 26. März täglich mit neuen Texten, Kolumnen, Specials und Rankings versorgen.

Damit ihr immer genau wisst, welche Artikel noch erscheinen und was ihr womöglich verpasst habt, präsentieren wir euch hier nicht nur unsere Wochenplanung, sondern werden auch täglich alle neu erschienenen Artikel entsprechend verlinken.

Montag (20.03.)

Die beste Open World aller Zeiten hat Morrorwind (Hannes)

Unser großer Test zu Mass Effect: Andromeda (Rae)

Spielereihen, denen eine offene Spielwelt sehr gut stehen würde (Redaktion)

Große Umfrage: Welche ist eure liebste Open World?

Dienstag (21.03.)

Die beste Open World aller Zeiten hat Dark Souls (Linda)

Unsere Anekdoten aus Himmelsrand (Team)

Ein Streitgespräch: Die Geisterstunde in Open World-Spielen (Hannes vs. Linda)

Mittwoch (22.03.)

Die beste Open World aller Zeiten hat Red Dead Redemption (Rae)

Unsere Anekdoten aus der Welt von GTA (Redaktion)

Horizon: Zero Dawn - Endlich wieder eine Open World mit guter Story (Linda)

Der beste und größte Dungeon in Breath of the Wild ist die Spielwelt selbst (Mirco)

Donnerstag (23.03.)

Die beste Open World hat Gothic (Tim)

Das sind die größten offenen Spielwelten (Tobi)

Wo bleiben die Open World-Horrorspiele? (Dom)

NPCs, die wir nie wieder vergessen werden (Redaktion)

Freitag (24.03.)

Die beste Open World aller Zeiten hat Breath of the Wild (Mirco)

Was die Faszination von GTA Online ausmacht (Linda)

Assassin's Creed, Watch Dogs & Co. - Die Ubisoft-Formel geht nicht mehr auf (Tim)

Samstag (25.03.)

Die beste Open World aller Zeiten hat Far Cry Primal (Dom)

Die schlimmsten Fehler, die eine Open World machen kann (Team)

No Man's Sky - Wie sich die Community das Versprechen vom Multiplayer selbst erfüllt (Dom)

Open Worlds in Rennspielen - Kann das gutgehen? (Tobi)

Sonntag (26.03.)

Die beste Open World aller Zeiten hat Arkham City (Rae)

40 Stunden sind Nichts - Wie Open World Spiele größer gemacht hat (Hannes)

Ich will ein Schwein sein - Open World-Spiele in der Tierwelt wären super (Dom)

Das Ende der Welt - Wie offene Welten ihre Spielwelten beschränken (Dom)

Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und freuen uns auf viele spannende Kommentare und Diskussionen!