Far Cry 5 - Erster Trailer ist da & enthüllt Release-Termin

Far Cry 5 - Auf den Teaser-Trailer folgt nun der erste vollwertige Trailer zum Spiel.

Nachdem Ubisoft kürzlich die Teaser zu Far Cry 5 veröffentlicht hat, seht ihr nun den ersten Trailer zu Far Cry 5. Das Spiel erscheint am 27. Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC.

Far Cry 5 - Debüt-Trailer: So soll der Shooter aussehen

Mehr: Far Cry 5 - Drei Gründe, warum Hope County Montana der beste Schauplatz der Reihe werden könnte

Weitere Informationen folgen in Kürze.