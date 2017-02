Final Fantasy 15 bekommt noch eine bislang geheime Erweiterung, die sich einem Gerücht zufolge um die World of Versus drehen soll.

Der Release von Final Fantasy 15 liegt nun schon ein paar Wochen zurück, trotzdem arbeiten die Entwickler immer noch fleißig daran. Neben Patches, kostenlosen Content-Updates und Season Pass-DLCs erwartet Fans auch noch eine "aufregende, unangekündigte Erweiterung" für Final Fantasy 15. Das gab Director Hajime Tabata vor Kurzem bekannt. Details verriet er nicht, doch dafür will ein aktuelles Gerücht mehr wissen.

Mehr: Final Fantasy 15 - Verschlimmbessert: Der PS4 Pro-Patch 1.05 hält nicht, was er verspricht

Einem 4Chan-User (via NeoGAF) zufolge soll auf der E3 2017 eine Final Fantasy 15-Erweiterung namens World of Versus angekündigt werden. Der Release sei für das erste Quartal 2018 geplant.

World of Versus thematisiere die namensgebende Versus-Welt, die Welt der Träume, die Final Fantasy 15-Hauptfigur Noctis betreten könne, wenn er schläft. Damit soll die Erweiterung eine erzählerische Lücke füllen, die das Hauptspiel aufreißt, als die Handlung an einer Stelle zehn Jahre in die Zukunft springt. Zudem falle World of Versus um einiges düsterer als Final Fantasy 15 aus, so sei zum Beispiel Verlust eines der Leitthemen.

Mehr: Final Fantasy 15 - Lückenhafte Geschichte ist Absicht, sagt Director

Sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, dürfte World of Versus einige Plot-Elemente aufgreifen, die die Entwickler während der langjährigen Entstehungsgeschichte von Final Fantasy 15 verwarfen. Ursprünglich wurde das JRPG als Final Fantasy Versus XIII angekündigt und sollte mehreren Leaks zufolge eine weitaus dramatischere Geschichte rund um Tod, Geister und Träume erzählen.

Wir haben bei Square Enix um ein offizielles Statement gebeten und informieren euch darüber, wenn wir mehr wissen. Solange solltet ihr das Gerücht mit Vorsicht genießen.

Was haltet ihr vom Gerücht zu einer World of Versus-Erweiterung?