For Honor-Fans haben Angst um die Zukunft des Multiplayer-Titels.

Noch vor wenigen Wochen durfte sich For Honor über gute bis sehr gute Wertungen und eine engagierte Community freuen, die ihre Krieger munter mit selbst designten Schilden schmückt. Doch inzwischen häufen sich die Negativmeldungen.

So erreichte der Fraktionskrieg, eines der zentralen Gameplay-Elemente, erst kürzlich einen enttäuschenden Höhepunkt. Auch die übrigen Endgame-Inhalte überzeugen nicht. Und wie wir in unserem For Honor-Test aufzeigen, leidet das Spiel zudem unter Server-Problemen. Für viele Fans Grund genug, sich um die Zukunft von For Honor Gedanken zu machen.

Vielen Sorgen der Community fasst der Spieler philipzeplin in einem Hilferuf zusammen, der derzeit auf Reddit viel Anklang findet. Er habe mit dem Kern-Gameplay von For Honor so viel Spaß wie schon lange nicht mehr bei einem Spiel. Der Multiplayer-Titel fühle sich neuartig und spannend an, doch die Spielerfahrung insgesamt beschreibt er als frustrierend.

Unter anderem ärgert er sich über Verbindungsabbrüche, die ihn aus laufenden Matches ins Hauptmenü zurückwerfen - gefolgt von drei bis fünf Minuten, in denen sich das Spiel aufhänge. Darüber hinaus stürze das Spiel immer wieder ab. Und dank dem Always-On-Zwang könne er nicht einmal auf die Singleplayer-Kampagne ausweichen, wenn die Server streiken. Letztlich, so sein Fazit, habe er mehr Zeit in Ladebildschirmen oder Fehlermeldungen als im eigentlichen Spiel verbracht.

"Ich wiederhole das gerne. Das Spiel ist super cool, toll, es macht Spaß und ich liebe es wirklich. Aber es gibt einige ernstzunehmende Probleme, die dringend gelöst werden müssen. Andernfalls weiß ich nicht, ob ich [For Honor] noch spiele, wenn die Fehler endlich alle behoben sind."

Stimmt ihr diesem Spieler-Bericht zu?

