Fortnite: Battle Royale - Gefälschte iOS-Einladungen im Umlauf, Epic Games warnt vor Betrügern

Seit einigen Tagen können wir uns auf der offiziellen Website von Fortnite für die iOS-Version des beliebten Battle Royale-Shooters anmelden. Um dem zu erwartenden Interesse Herr zu werden, erstellen die Entwickler von Epic Games eine Warteliste. Sobald wir spielen können, erhalten wir dann einen offiziellen Einladungslink per Email. Jetzt nutzen Betrüger offenbar das Interesse der Spieler und das Wartesystem aus, um falsche Links zu versenden.

Die Entwickler warnen auf dem offiziellen Twitter-Account von Fortnite vor der hinterhältigen Masche. Sie betonen, dass bisher keine Einladungen an iOS-Spieler verschickt wurden und falsche Download-Links im Umlauf seien.

We have not sent out any mobile invites yet.



Please be aware of false mobile download links. Our official URLs are https://t.co/2e5rxQV3Uo and https://t.co/aYRtzUpFpO. https://t.co/XzyfhrO2w8