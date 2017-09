Fortnite - Battle Royale-Modus wird Free to Play, Release für PS4, Xbox One & PC schon nächste Woche

Fortnite befindet sich derzeit noch in der kostenpflichtigen Early Access-Phase, wird aber schon nächstes Jahr komplett auf ein Free to Play-Modell umgestellt werden. Unabhängig davon veröffentlicht Entwickler Epic Games aber schon nächste Woche, am 26. September, einen Battle Royal-Modus für bis zu 100 Spieler, der sich sehr deutlich am aktuellen Multiplayer-Phänomen Playerunknown's Battlegrounds orientiert. Im Gegensatz zum Vorbild ist der PvP-Modus aber für alle PS4- und Xbox One-Besitzer spielbar, Online-Abo vorausgesetzt.

So springt ihr im Battle Royal-Modus zu Beginn des Matches nicht aus einem Flugzeug, sondern aus dem "Battle-Bus", und landet anschließend mit Fallschirmen auf einer großen Map. In einem Punkt unterscheidet sich der Klon allerdings recht deutlich vom Original: während den Kämpfen könnt ihr wie im Base-Game Fallen, Verteidigungen und weiteres craften, falls ihr nach den entsprechenden Ressourcen Ausschau haltet.

Weiterhin hat Epic Games bestätigt, kosmetische Inhalte für reales Geld anzubieten, sprich Mikrotransaktionen einführen zu wollen. In Anbetracht dessen, dass es laut einigen unserer Usern derzeit keine adäquaten Belohnungen für das Spielen gibt, scheint dies eine Reaktion auf diese Kritik zu sein. Wie der Entwickler aber betont, sollen keine Inhalte zum Verkauf angeboten werden, die die Spielbalance gefährden könnten.

Der Battle-Royal-Modus von Fortnite wird ab dem 26. September kostenlos und separat vom Hauptspiel für PS4, Xbox One und PC erscheinen.