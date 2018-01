Die Pokémon GO-Macher von Niantic arbeiten bekanntlich an Harry Potter: Wizards Unite, ein neues Augmented-Reality Spiel im Harry Potter-Universum, das neben dem Taschenmonster-Hit zum zweiten Standbein des Entwicklers werden soll.

Harry Potter: Wizards Unite - Release im Jahr 2018

Über ein konkretes Release-Datum für Harry Potter: Wizards Unite schweigt sich Niantic nach wie vor aus. Chef John Hanke hat in einem Interview mit Financial Times (via WizardsUniteHub) den Erscheinungszeitraum des Mobile-Spiels nun aber eingegrenzt: Harry Potter: Wizards Unite soll in der zweiten Jahreshälfte von 2018 auf den Markt kommen.

Hanke verspricht darüber hinaus einen besseren Start für das Harry Potter-Spiel, da Niantic vom chaotischen Launch von Pokémon GO gelernt habe. Wer sich erinnert: Pokémon GO hatte in den Startmonaten wiederholt mit Serverausfällen zu kämpfen, da die Entwickler offenbar nicht auf den großen Trainer-Ansturm vorbereitet waren.

Harry Potter: Wizards Unite funktioniert nach dem beliebten Pokémon GO-Prinzip. Hier schleudern wir allerdings keine Bälle auf kleine Monster, sondern sammeln stattdessen Artefakte und Zaubersprüche, um sie gegen Kreaturen aus dem Harry Potter-Universum anzuwenden.

Mehr: Harry Potter - Warner Bros. plant mehrere neue Spiele für Konsolen & Mobile-Geräte

Gameplay oder einen Trailer zu Harry Potter: Wizards Unite gibt es bislang nicht. Für die Entwicklung des iOS- und Android-Spiels stehen den Machern nach eigenen Angaben 200 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Unten seht ihr den Trailer zu Maguss, einem Indie-Projekt nach einem ähnlichen Prinzip.