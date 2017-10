Der Entwickler des PS4-Exklusivtitels Horizon Zero Dawn hat in einem Interview über das kommende The Frozen Wilds-Addon gesprochen. Es war bereits bekannt, dass es bei einem DLC bleiben wird. Guerilla Games deutet aber an, dass es dafür einiges an Inhalt bieten wird.

Das neue Gebiet im hohen Norden befindet sich an der Grenze zwischen den Carja und den Banuk. Die Gegend ist gezeichnet vom ständigen hin und her im Konflikt der beiden Stämme. Dennoch haben sich dort vor allem die Banuk angesiedelt. Mit dem neuen The Frozen Wilds-DLC möchten die Entwickler alles fortführen, was sie schon im Hauptspiel eingeführt haben. Es gibt ein neues Gebiet, einen neuen Stamm und eine neue Storyline, die die Geschichte von Aloy erweitert.

Die Handlung erfordert jedoch nicht, dass ihr das Hauptspiel bereits beendet habt. Das DLC soll sich auch vom Schwierigkeitsgrad her eher in der zweiten Spielhälfte ansiedeln. Außerdem erwähnt Guerilla Games neue Skills, führt diese jedoch nicht näher aus. Der Spieler soll aber mehr Möglichkeiten haben mit Maschinen zu interagieren. Auch die Kampf-Mechaniken werden ergänzt. Zusätzlich wird es neben bekannten, aber überarbeiteten Waffen auch gänzlich neue Waffen geben und die Levelgrenze wird von 50 auf 60 angehoben.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds erscheint am 7. November für Playstation 4 und wird 19,99 Euro kosten. PS Plus-Mitglieder erhalten einen Rabatt auf 17,99 Euro.